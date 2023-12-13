خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ توانمندسازی، اشتغال و خودکفایی خانوادههای مددجویان یکی از اولویتهای سازمانهای حمایتی است که تلاش میشود با تخصیص تسهیلات مناسب و اشتغال، زمینه درآمدزایی پایدار برای خانوادههای تحت حمایت فراهم شود.
یکی از شیوههایی که در راستای اشتغالزایی برای مددجویان و خانوادههای آنها در دستور کار قرار گرفته است، ایجاد و راهاندازی پنلهای خورشیدی است که با برنامهریزی صورت گرفته ۴۰۰ نیروگاه برق خورشیدی در استان راهاندازی خواهد شد.
راهاندازی این پنلها ضمن آنکه در راستای رفع مشکلات تأمین نیروی برق و تولید انرژی پاک بسیار مؤثر خواهد بود در معیشت، رفع فقر و توانمندسازی اقتصادی و خودکفایی خانوارها به خصوص خانوادههای تحت حمایت نهادهای حمایتی نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.
استان بوشهر دارای شرایط خوب و مناسبی برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی است چراکه اغلب روزهای سال در استان بوشهر آسمان آفتابی است و انرژی مورد نیاز برای نیروگاههای خورشیدی تأمین میشود.
احداث این نیروگاههای برق خورشیدی برق مورد نیاز خانوادههای تحت حمایت را تأمین میکند و مازاد برق تولیدی نیز وارد شبکه سراسری شده و برای این خانوادهها درآمدزایی داشته باشد.
نصب نیروگاههای تولید انرژی برق خانگی در منازل مددجویان کمیته امداد به عنوان یکی از انرژیهای پاک، با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال خانگی پایدار و درآمدزایی مستمر خانوادههای تحت حمایت این نهاد اجرایی شده است.
ایجاد ۴۰۰ نیروگاه برق خورشیدی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر از امضای یک تفاهمنامه برای ساخت ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در سطح استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: استان بوشهر با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در طول سال ظرفیت خوبی برای احداث نیروگاههای خورشیدی است.
غلامرضا حشمتی بیان کرد: ۴۰۰ نیروگاه پنج کیلوواتی برق در استان بوشهر راهاندازی میشود که طی سال جاری در شهرستان دشتی تاکنون ۶۵ نیروگاه راهاندازی شده است و در تلاش هستیم که روند اجرای این طرحها سرعت گیرد.
وی با اشاره به مشوقها و شرایط مناسب برای احداث نیروگاههای خورشیدی توسط بخش خصوصی بیان کرد: تسهیلات بانکی مناسب و خرید تضمینی برق زمینه را برای جذابیت سرمایهگذاری در این زمینه فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: وزارت نیرو، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در اجرای این طرح مشارکت دارند.
حشمتی از اهداف این طرح به افزایش تولید برق از منابع تجدید پذیر و پاک اشاره کرد و ادامه داد: برق تولیدی این نیروگاه با نرخ ۳۰ هزار ریال برای هر یک کیلووات ساعت به صورت تضمینی خریداری میشود.
پرداخت تسهیلات راه اندازی نیروگاههای خورشیدی
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد استان بوشهر اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که یکی از این طرحها ایجاد نیروگاههای خورشیدی است.
عباس روشن با اشاره به ظرفیتهای خوب استان بوشهر در ایجاد نیروگاههای خورشیدی اضافه کرد: نیروگاههای تولید برق خورشیدی از محل تفاهم نامه چند جانبه میان کمیته امداد، شرکت برق و بانکها، احداث میشود.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات مناسب برای راهاندازی نیروگاههای برق خورشیدی در استان بوشهر خاطرنشان کرد: این فرصت خوبی برای مددجویان در استان است که باید ازا ین ظرفیت و فرصت به خوبی استفاده شود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: ایجاد اشتغال، کمک به معیشت، رفع فقر و توانمندسازی اقتصادی گروهها و اقشار کم برخوردار ساکن در مناطق روستایی و حاشیه شهرها از اهداف مد نظر در اجرای این طرحها است.
وی با اشاره به بهرهمندی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی و سایر افراد کم برخوردار از مزایای این طرح تصریح کرد: ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت هر کدام پنج کیلو وات در سال جاری در استان راهاندازی خواهد شد.
روشن اضافه کرد: بوشهر از لحاظ جغرافیایی از استانهای مستعد کشور برای احداث نیروگاههای خورشیدی و بر همین اساس مورد توجه ویژه سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گرفته است.
انتظار میرود با راهاندازی نیروگاههای خورشیدی، ضمن ایجاد اشتغال و خودکفایی نیازمندان و مددجویان نهادهای حمایتی، زمینه برای رفع مشکل برق و تأمین انرژی مورد نیاز در سطح استان فراهم شود.
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