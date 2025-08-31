به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این طرح کلیدی اظهار کرد: با هدف ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی اقتصادی خانوادههای تحت پوشش و در راستای سیاستهای کلان دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، احداث و راهاندازی ۴۳ نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس برای مددجویان تحت حمایت این نهاد محقق شد.
فرماندار دیلم افزود: این نیروگاهها با بهرهگیری از پنلهای خورشیدی استاندارد و تجهیزات پیشرفته نصب شدهاند و توانایی تولید سالانه حدود ۹ هزار کیلوواتساعت انرژی پاک را دارند که برق تولیدی از طریق قرارداد خرید تضمینی به شرکتهای توزیع نیروی برق فروخته خواهد شد.
کاظمی با اشاره به مصوبه وزارت نیرو، خاطرنشان کرد: نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای خورشیدی برای یک دوره ۲۰ ساله تعیین شده که این امر منبع درآمدی پایدار و قابل اتکایی برای عزیزان تحت حمایت ایجاد کرده و به استقلال اقتصادی آنان کمک شایانی خواهد کرد.
وی در پایان از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به میزان ۱۵۰ میلیون تومان به هر یک از این مددجویان برای راهاندازی این نیروگاهها خبر داد و تصریح کرد: این اقدام علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار کشور، نقش مؤثری در توانمندسازی اقتصادی خانوادهها و حرکت به سوی تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
