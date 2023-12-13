ریزش ۶۳۱ واحدی شاخص کل بورس در ابتدای معاملات چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش ۶۳۱ واحدی مواجه شده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۱۶۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۵ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۴۳ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز ۹۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید ۲۱۳ میلیارد تومان است که کاهش ۲۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۴۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۹۸ میلیارد تومان قرار دارد.

تا این لحظه بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم ۸۰ میلیارد تومان (۰.۲ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۶۶ میلیارد تومان (۰.۱ برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات ۶۵ میلیارد تومان (۰.۱ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.