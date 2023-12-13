به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی معاونان تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش داریم تا امتیازها و خدمتهای بیشتری از وزارت آموزش و پرورش برای توسعه و تقویت ورزش دانشآموزی استان خوزستان کسب شود.
وی گفت: سال گذشته ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات و وسایل ورزشی در مدرسههای خوزستان توزیع شد و با توجه به وسعت استان همچنان نیازمند امکانات ورزشی بیشتری برای مدارس استان هستیم.
حمیدینژاد تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش تلاش دارد تا با اجرای طرحهای مختلف دانش آموزان را به انجام ورزش و پرورش ورزشکاران حرفهای ترغیب کند.
به گزارش مهر، متوسط سرانه فضای ورزشی مدرسههای خوزستان در یک سال اخیر پنج درصد افزایش یافته است.
نظر شما