  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۸

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

توزیع ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی در مدرسه‌های خوزستان

اهواز- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: سال گذشته ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات و وسایل ورزشی در مدرسه‌های استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی معاونان تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش داریم تا امتیازها و خدمت‌های بیشتری از وزارت آموزش و پرورش برای توسعه و تقویت ورزش دانش‌آموزی استان خوزستان کسب شود.

وی گفت: سال گذشته ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات و وسایل ورزشی در مدرسه‌های خوزستان توزیع شد و با توجه به وسعت استان همچنان نیازمند امکانات ورزشی بیشتری برای مدارس استان هستیم.

حمیدی‌نژاد تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش تلاش دارد تا با اجرای طرح‌های مختلف دانش آموزان را به انجام ورزش و پرورش ورزشکاران حرفه‌ای ترغیب کند.

به گزارش مهر، متوسط سرانه فضای ورزشی مدرسه‌های خوزستان در یک سال اخیر پنج درصد افزایش یافته است.

کد خبر 5965910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

