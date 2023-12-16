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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

همزمان با شهادت حضرت زهرا(س)؛

کاروان اهالی بهشت فردا در شهر اصفهان تشییع می‌شود

کاروان اهالی بهشت فردا در شهر اصفهان تشییع می‌شود

اصفهان - جانشین لشکر ۱۴ امام حسین (ع) گفت: فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) کاروان اهالی بهشت در شهر اصفهان مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و به کار خود پایان می‌دهد.

سرهنگ پاسدار حسن امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: کاروان اهالی بهشت که از شانزدهم آذرماه حرکت خود در شهرستان‌های استان اصفهان را آغاز کرده، فردا بیست و ششم آذرماه همزمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره (س) در شهر اصفهان مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام، مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر ۱۲ شهید گمنام کاروان اهالی بهشت ساعت ۹ صبح از میدان بزرگمهر به طرف گلستان شهدا برگزار می‌شود.

جانشین لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با بیان اینکه آخرین مقصد کاروان اهالی بهشت امروز سپاهان شهر خواهد بود، تصریح کرد: کاروان اهالی بهشت امسال برای سومین سال متوالی در قالب تریلر و خودروی ارس در سراسر استان اصفهان حضور پیدا کرد و به لطف شهدا استقبال خوب مردم و عاشقان شهدا را نیز در پی داشت و جلوه‌های زیبایی از دلدادگی مردم به شهدای عزیز خلق شد.

کد مطلب 5967927

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