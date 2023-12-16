سرهنگ پاسدار حسن امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: کاروان اهالی بهشت که از شانزدهم آذرماه حرکت خود در شهرستان‌های استان اصفهان را آغاز کرده، فردا بیست و ششم آذرماه همزمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره (س) در شهر اصفهان مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام، مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر ۱۲ شهید گمنام کاروان اهالی بهشت ساعت ۹ صبح از میدان بزرگمهر به طرف گلستان شهدا برگزار می‌شود.

جانشین لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با بیان اینکه آخرین مقصد کاروان اهالی بهشت امروز سپاهان شهر خواهد بود، تصریح کرد: کاروان اهالی بهشت امسال برای سومین سال متوالی در قالب تریلر و خودروی ارس در سراسر استان اصفهان حضور پیدا کرد و به لطف شهدا استقبال خوب مردم و عاشقان شهدا را نیز در پی داشت و جلوه‌های زیبایی از دلدادگی مردم به شهدای عزیز خلق شد.