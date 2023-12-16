به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انجام عملیات تروریستی علیه پاسگاه نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تعدادی از جوانان و نیروهای حافظ امنیت شد، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای این اقدام را محکوم و با خانواده‌های این شهدای عزیز ابراز همدردی کرد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

حمله تروریستی گروهک جیش الظلم به ستاد نیروهای فراجا در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت جمعی از فرزندان برومند ایران سرافراز شد را به خانواده‌های داغدار، همرزمانشان در خانواده بزرگ فراجا، اهالی سیستان و بلوچستان و مردم کشورمان تسلیت می‌گوییم.

این جنایت خونین که در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها) به وقوع پیوست بار دیگر عمق کینه‌ورزی و خصومت دشمنان را با امنیت و تمامیت ارضی کشورمان نشان داد. دنیای استکبار و ایادی آن‌ها باید بدانند در برابر عزم و اراده ملت ایران و جان برکفان انتظامی و امنیتی کشورمان راهی جز شکست و بی آبرویی نخواهند داشت و به زودی در چنگال عدالت گرفتار و به سزای اعمال‌شان خواهند رسید.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ها و بازماندگان این حادثه غمبار، از خداوند متعال رحمت و رضوان برای شهیدان حادثه و برای مجروحان شفای عاجل درخواست می‌نماید.