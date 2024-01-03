تخفیف «فردریک» به مناسبت روز مادر

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نمایش «فردریک» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی که از ۷ آذر و با استقبال مخاطبان و علاقهمندان به تئاتر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا میشود، روز چهارشنبه ۱۳ دی و به مناسبت روز مادر، با تخفیف ۳۰ درصدی بهای بلیت به صحنه میرود.
گروه نمایش «فردریک» در این خصوص اعلام کرده است:
«دیدن نمایش «فردریک» در روز چهارشنبه با تخفیفِ بلیت، هدیهای است به چشم و قلبِ مهربانِ همه مادرانِ ایرانزمین، روزِ مادر خجسته.»
در «فردریک» حمیدرضا نعیمی، بهناز نازی، امیرکربلاییزاده، کتانه افشارینژاد، کامبیز امینی، جوانه دلشاد، رضا جهانی، رضا داوودوندی، ایمان سلگی، صالح لواسانی، محمدامین پازوکی، فرهاد قدیمخانی، مریم صدری، آرمین یعقوبی، علی صادقی، ارسلان شباهنگ،سجاد حیدریه، مهران اکبری، احمدرضا رجبی، محمدحسین خلج، به ایفای نقش میپردازند.
شیدا منوچهری نائینی مجری طرح «فردریک» است و پوستر این نمایش توسط محمدصادق زرجویان طراحی شده است.
در اجرای این اثر نمایشی سعید معروفپور به عنوان طراح صحنه، مژگان عیوضی به عنوان طراح لباس، محسن گودرزی به عنوان طراح حرکت، بهاره اسدی به عنوان طراح گریم، رضا خضرایی به عنوان طراح نور، محمدصادق زرجویان به عنوان طراح گرافیک و عکاس، حضور دارند.
آهنگسازی «فردریک» نیز بر عهده بهزاد عبدی است.
دیگر عوامل «فردریک» عبارتند از:
مشاور کارگردان: شهاب مجدی، مدیر هنری: ادنا زینلیان، سرپرست گروه شایا: شهرام کرمی، دستیار کارگردان: کهرام تاراج، منشیصحنه: نیلوفر شکری، مدیر صحنه: مریم نورالدینی، دستیاران صحنه: احمدرضا میررجبی، ارسلان شباهنگ، مدیر تدارکات: محمدحسین خلج، خوانندگان: سحر لطفی، یاشار احمدی، مهرداد طلایی، مدیر فضای مجازی: امیر قالیچی، ساخت تیزر: علی غیاثوند، محمدصادق زرجویان (کت استودیو).
«فردریک» سرگذشت ستاره بازیگری تئاتر بولوار در پاریس و فرانسه قرن نوزدهم است. فردریک لومتر، بازیگری افسانهای است که تمام نقشها و ژانرها را آزموده است. او میلی سیریناپذیر برای بازیگری دارد. از لذاتِ زندگی چیزی نیست که تجربه نکرده باشد اما چند ماهی است که در میان تماشاگران متوجه دو چشمِ میشیرنگ میشود که در تاریکی فضای سالنِ نمایش همچون چشمانِ گربه میدرخشند و این سرآغازِ نمایشنامه شورانگیزِ اریک امانوئل اشمیت است.
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