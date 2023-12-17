به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور ولی الله محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان در مالزی و شیعیان و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام در کوالالامپور برگزار شد.

در نخستین شب این مراسم حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی با اشاره به شخصیت والای حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، گفت: اگرچه شخصیت و جایگاه حضرت زهرا (س) یک جایگاه آسمانی و معنوی است اما ایشان یک الگوی کامل و ارزشمند برای همه افراد به ویژه زنان در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) در مقابل ظلم زمان خود قیام کرد؛ تصریح کرد: اگر امروز بخواهیم به این بانوی بزرگ تمسک کنیم و سیره ایشان را ادامه دهیم، باید در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در حق مردم مظلوم غزه قیام کنیم.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی با اشاره به ضرورت دفاع از مردم غزه؛ افزود: آنچه که امروز در غزه مشاهده می‌کنیم به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نبرد جبهه حق و باطل است، لذا باید همه مسلمانان جهان در برابر این ظلم ایستادگی کنند.

ارزانی، ادامه داد: یکی دیگر از جلوه زندگانی نورانی حضرت فاطمه (س) دفاع از حریم ولایت و ظلم ستیزی بود، ایشان این رسالت الهی را با شجاعت کامل در عصر خود ایفا کردند و الگوی برای تمام اعصار شدند.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، با اشاره به اینکه مهم‌ترین محور مبارزه حضرت زهرا (س) مقابله با تحریف دین اسلام بود، گفت: انقلاب اسلامی نیز یکی از ثمرات قیام فاطمی بود.

این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و با قرائت زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها و مداحی آغاز شد و شرکت کنندگان در عزای دخت نبی مکرم اسلام (ص) اشک ماتم ریختند. مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) طی دو شب (۲۴ و ۲۵ آذر) در کوالالامپور برگزار می‌شود.

گفتنی است، این مراسم نخستین مراسم رسمی ولی الله محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی پس از انتصاب است.