معاونان جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس احکام صادره از سوی مهدی مصطفوی، دکتر محمود واعظی به سمت معاون فرهنگی، مهدی ایمانی پور به عنوان معاون امور بین الملل و محمدجعفر علمی به عنوان معاون پژوهشی آموزشی منصوب شدند.

حمید محمدی، سید محسن میری و سید محمد جواد وزیری فرد معاونان فرهنگی، امور بین الملل و پژوهشی آموزشی سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بودند.

محمد جعفر علمی پیش از این موسس و رئیس کالج علوم اسلامی لندن بوده است. وی در ابتدای تاسیس این سازمان مدیریت بنیاد اندیشه اسلامی را هم برعهده داشته است. حجت الاسلام والمسلمین مهدی ایمانی پور هم پیش از این رایزن فرهنگی ایران در مسکو بوده و دکتر محمود واعظی نیز پیشتر رایزن فرهنگی کشورمان در قطر و مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی بوده است.