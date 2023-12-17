به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا دولتشاهی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به وقوع مه گرفتگی شدید در بسیاری از نقاط استان خوزستان، از شهروندان درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

وی افزود: در صورتیکه ناچار به سفر هستند، در مناطقی که شعاع دید کاهش می‌یابد، در محلی امن و مطمئن توقف کنند و پس از مساعد شدن شرایط جوی به مسیر خود ادامه دهند.

سرهنگ دولتشاهی ادامه داد: انتظار می‌رود رانندگان در مدت زمان رانندگی در هوای مه آلود فاصله طولی را رعایت و از رانندگی با سرعت زیاد خودداری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اهواز بر حرکت با چراغ‌های روشن در مواقع مه گرفتگی تاکید و اضافه کرد: امیدواریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع حوادث رانندگی کاهش یابد.