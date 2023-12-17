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۲۶ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۵

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اهواز:

رانندگان خوزستانی از تردد غیرضروری در هوای مه‌آلود خودداری کنند

رانندگان خوزستانی از تردد غیرضروری در هوای مه‌آلود خودداری کنند

اهواز- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اهواز توصیه‌های ایمنی برای رانندگی در هوای مه آلود را تشریح کرد و گفت: رانندگان خوزستانی از تردد غیرضروری در هوای مه‌آلود خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا دولتشاهی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به وقوع مه گرفتگی شدید در بسیاری از نقاط استان خوزستان، از شهروندان درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

وی افزود: در صورتیکه ناچار به سفر هستند، در مناطقی که شعاع دید کاهش می‌یابد، در محلی امن و مطمئن توقف کنند و پس از مساعد شدن شرایط جوی به مسیر خود ادامه دهند.

سرهنگ دولتشاهی ادامه داد: انتظار می‌رود رانندگان در مدت زمان رانندگی در هوای مه آلود فاصله طولی را رعایت و از رانندگی با سرعت زیاد خودداری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اهواز بر حرکت با چراغ‌های روشن در مواقع مه گرفتگی تاکید و اضافه کرد: امیدواریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع حوادث رانندگی کاهش یابد.

کد مطلب 5969262

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مدارس بچهامون چی میشه خطرناکه

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