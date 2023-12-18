آمنه غلام‌ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «هادی شرفبیانی «نایب قهرمان کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور در وزن ۸۶ کیلوگرم و «مبین عظیمی» قهرمان کشتی جوانان جهان ۲۰۲۳ در وزن ۹۲ کیلوگرم به اردوی تدارکاتی تیم ملی فراخوانده شدند.

وی اذعان کرد: نخستین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد رده سنی بزرگسالان کشور، برای حضور در المپیک و رقابت‌های جهانی در سال ۲۰۲۴، طی روزهای ۲۷ آذر لغایت هفتم دی ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران برگزار می‌شود.

غلام‌ویسی خاطرنشان کرد: بر این اساس از سوی کادر فنی تیم ملی برترین کشتی گیران مسابقات قهرمانی کشور سال ۱۴۰۲ جهت شرکت در تمرینات این مرحله از اردوی تدارکاتی فرا خوانده شدند.

گفتنی است؛ «هادی شرفبیانی» کشتی‌گیر مستعد و خوش آتیه کردستانی در پیکارهای قهرمانی کشور با ارائه عملکردی شایسته و در خور تحسین عنوان نایب قهرمانی و نشان سیمین نقره را به‌دست آورد.

همچنین «مبین عظیمی» دیگر کشتی گیر آینده‌دار کردستانی و قهرمان مسابقات جوانان آسیا و جهان به نمایندگی از این استان در اردوی تدارکاتی تیم ملی حضور پیدا خواهد کرد.