قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رییس جمهور با صدور حکمی «کامیار ثقفی» را به‌عنوان قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد. در حکم سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی خطاب به «کامیار ثقفی» آمده است:

جناب آقای کامیار ثقفی

سلام علیکم

به استناد بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه هیأت امنای محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران، با عنایت به مراتب تعهد و سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران» منصوب می‌شوید.

حدود وظایف و اختیارات تفویض شده به جنابعالی، کلیه امور مربوط به معاونت‌ها، ادارات کل و دفاتر ستادی و ادارات کل استانی اعم از امور داخل و خارج بنیاد شهید و امور ایثارگران تعیین می‌شود.

از جمله مأموریت‌های اولویت داری که به موازات سایر امور جاری، انتظار تصمیم گیری به‌هنگام از سوی جنابعالی در خصوص آنها می‌رود عبارتند از

پایش مستمر نیازهای جامعه هدف و مدیریت برنامه‌ریزی به منظور تأمین این نیازها با رویکرد عدالت محوری

راهبری تدوین برنامه پنج ساله بر مبنای اسناد بالادستی و با تاکید بر مأموریت‌های اصلی و سیاست‌های تحولی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز برنامه‌های سالیانه مبتنی بر آن

نظارت بر تهیه پیشنهاد قوانین، مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح

راهبری تحول سازمانی در راستای تحقق سیاست‌ها و اهداف ابلاغی

نظارت بر معاونت‌ها، ادارات کل و دفاتر ستادی و ادارات کل استانی و تقویت هماهنگی و همبستگی بین آنها؛

مدیریت انتصابات و نیز جذب نیروی انسانی شایسته و کارآمد بخصوص استفاده از مدیران جوان مؤمن، نخبه، انقلابی و تحوگرا در سطوح مختلف

راهبری برنامه‌ها به منظور ارتقای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و طراحی سازوکار لازم برای مشارکت حداکثری جامعه هدف، به خصوص شوراهای مشورتی در نظام تصمیم گیری بنیاد شهید و امور ایثارگران

توفیق روزافزون شما را در تبعیت از فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) و نیز سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی دولت مردمی در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار متعال مسالت دارم.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی