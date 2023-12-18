به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی ظهر دوشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله محمد مفتح به میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای سرافراز ایران اسلامی به ویژه شهیدان مفتح و بهشتی، با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه نقطه قوت انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: دشمن در جهت تضعیف این نقطه قوت ایران اسلامی با تمام توان درحال فعالیت است.

وی با بیان اینکه در اغتشاشات سال گذشته جهت تحرکات دشمن به سمت روحانیت، حوزه و دانشگاه بوده است، افزود: پویایی و تقویت دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه در استان ضرورت است.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه به لحاظ کمی شاهد ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه هستیم، گفت: کیفی سازی رویه وحدت بین حوزه و دانشگاه باید بیشتر مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه تمامی فعالیت‌ها در راستای تقویت وحدت حوزه و دانشگاه باید پژوهش محور باشد، ادامه داد: انسجام و اتحاد حوزه و دانشگاه باید به رفع مشکلات جامعه بینجامد.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه هرجا اتفاق نظر و همدلی در حوزه‌های مختلف بود مشکلات سهل و آسان مرتفع شد، خاطرنشان شد: اینکه شاهد مقاوم شدن مقاومت در غزه هستیم به واسطه انسجام وحدت میان گروه‌های مقاومت است.

وی برلزوم بهره مندی از حوزویان و دانشگاهیان در برنامه‌های استانی تاکید کرد و گفت: در پرتو این وحدت و هم‌اندیشی این دو قشر، بسیاری از مسائل دینی و علمی حل می‌شود.