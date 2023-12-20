واژگونی ۳ خودرو در جاده نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده معاون راهداری و امور حمل و نقل جاده‌ای شهرستان نکا به ترکیدگی تانکر حمل گازوئیل اشاره کرد و گفت: حادثه نشت گازوئیل منجر به لغزندگی جاده در حد فاصل روستای گلبستان به سمت زرندین و در سراشیبی انتهای روستای گلبستان شد.

وی افزود: بر اثر ترکیدگی تانکر حمل گازوئیل، دو دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه خودروی پژو در در این مسیر واژگون شد.

علیزاده گفت: بر اثر این واژگونی راننده خودرو پژو مصدوم شد و پس از دریافت کمک‌های اولیه درمانی اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: نیروهای امدادی با تجهیزات ایمنی سازی راه به محل حادثه اعزام و اقدام به پاکسازی محور کردند.

علیزاده گفت: با تلاش و پیگیری پرسنل این اداره هم اکنون محور گلبستان به زرندین ایمن و تردد به صورت عادی در جریان است.