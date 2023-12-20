به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با آقای «عارف رحمان علوی» رئیس جمهوری اسلامی پاکستان با اشاره به تداوم جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و مقتدر غزه و ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی برای توقف این جنایات، بر اهمیت اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی برای اعمال فشار به این رژیم برای توقف ماشین کشتار و جنایت در غزه تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تلاش بیشتر پاکستان برای ارتقای امنیت مرزها تاکید کرد و ضمن اشاره به ظرفیت‌های فراوان دو کشور برای گسترش همکاری‌ها به ویژه در عرصه‌های انرژی ابراز امیدواری کرد که مقامات دوکشور با جدیت بیشتر برای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها بکوشند.

«عارف رحمان علوی» رئیس جمهور پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن اشاره به جایگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت و دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین، با قدردانی از تلاش‌های کشورمان در این موضوع تصریح کرد: تلاش و اقدام هماهنگ و مشترک کشورهای اسلامی می‌تواند فشار مضاعفی بر صهیونیست‌ها در راستای توقف جنایات آنها در غزه ایجاد کند.

رئیس جمهور پاکستان با تأیید نظر رئیس جمهور ایران درباره ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل در دفاع از حقوق ملت فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: باید به دنبال تغییر جدی ساختار سازمان‌های بین‌المللی باشیم و مسلمانان باید در این زمینه پیشگام باشند.

وی همچنین ضمن تسلیت شهادت تعدادی از حافظان امنیت کشورمان در حمله تروریستی اخیر، به رئیس جمهور، دولت و ملت ایران، تاکید کرد که دولت متبوعش تمام تلاش خود را برای ارتقای امنیت مرزهای مشترک و جلوگیری از فعالیت گروهک‌های معاند و تروریستی در این مناطق به کار خواهد گرفت.