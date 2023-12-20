امروز بزرگترین جبهه جهاد تبیین باید در حوزه فضای مجازی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نوذر نعمتی در همایش جهاد تبیین در جمع رؤسای عقیدتی سیاسی یگانها، فرماندهان و کارکنان یگانهای استان آذربایجان شرقی و اردبیل در تبریز اظهار کرد: امروز خط مقدم جبهه ما و بزرگترین جبهه جهاد تبیین ما باید در حوزه فضای مجازی باشد چرا که دشمنان با استفاده از ابزار رسانه سعی در تغییر باورهای فکری و دینی خانوادههای ما دارند.
وی ادامه داد: هدف نخست دشمن در میدان جنگ نرم، سست کردن بنیان خانوادهها از طریق رواج بی حجابی و بی عفتی است و باید خانوادهها هوشیار باشند و در دام دشمن نیفتند.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: دشمنان قسم خورده میهن اسلامی در تبلیغات خود سعی میکنند دستاوردهای نخبگان ما را نادیده بگیرند و آنچه را که این ملت بعد از انقلاب با وجود تحریمهای فلج کننده به دست آوردهاند کوچک جلوه دهند.
وی ادامه داد: جهاد تبیین درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی و میزان کارآمدی و موفّقیّت آن، نقش بسیار مهمّی در تحکیم پایههای مردمی نظام و حفظ و تداوم آن دارد.
امیر نعمتی ولایت مداری را اصل حرکت نیروی زمینی ارتش دانست و اظهار کرد: ولایت مداری مهمترین اصل در این نیرو است و تمامی برنامهها در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام میشود و غیر از این هیچ حرکتی را انجام نمیدهیم.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۲۱ حمزه و ارشد نظامی آجا در استان آذربایجان شرقی و اردبیل نیز در این همایش به ضرورت جهاد تبیین در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بزرگترین رسالت ما در برهه کنونی بنا به دستور مقام معظم رهبری، جهاد تبیین و یا همان نهضت روشنگری است که علما و روحانیان به عنوان پیشگامان و طلایه داران این جهاد نقش کلیدی و محوری را باید ایفا کنند و توطئههای تفرقه افکنانه دشمنان را با نهضت شبهه زدایی از بدنه جامعه دور سازند.
سرتیپ دوم ستاد «امیرحسین شفیعی» با اشاره به اینکه رسانه، مؤلفه اصلی جهاد تبیین و خنثی کننده جنگ ترکیبی است، گفت: رسانهها در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و میتوانند در امید آفرینی و تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران نقش ویژهای را داشته باشند.
