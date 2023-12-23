به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا مدعی است که کامالا هریس، معاون جو بایدن، رییس جمهور فعلی آمریکا، میتواند عملکرد بهتری نسبت به بایدن در رهبری کاخ سفید داشته باشد.
ترامپ در مصاحبهای رادیویی در پاسخ به پافشاری مجری روی این پرسش که آیا رای دادن به هریس در انتخاباتی فرضی مشابه رای دادن به بایدن است؟ گفت: فکر میکنم همینطور است اما مطمئن نیستم که بایدن حتی بتواند به «خط شروع» هم برسد!
وی افزود: به نظر میرسد که او (بایدن) به دلایل زیادی به هریس وابسته است و باید او را انتخاب کند. این را درک میکنم. گویا دموکراتها در صورتی که بایدن قادر به شرکت نباشد، باید هریس را به عنوان نامزد معرفی کنند. مطمئن نیستم که این مساله درست باشد اما اینطور میگویند.
ترامپ اضافه کرد: در واقع فکر میکنم هریس عملکرد بهتری خواهد داشت. واقعاً نظرم این است.
رییس جمهور سابق آمریکا همنان نامزد پیشتاز حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور محسوب میشود. بایدن نیز چنین موقعیتی در حزب متبوعش دارد و به نظر میرسد دوباره شاهد رقابت این دو برای رسیدن به دفتر بیضی کاخ سفید خواهیم بود.
ترامپ تاکنون در سه مناظره مقدماتی جمهوریخواهان شرکت نکرده و دلیل خود را هم پیشتازی در نظرسنجیها عنوان کرده است. با این حال، او در این مصاحبه گفت که اگر بعد از انتخابات مقدماتی نیوهمپشایر که ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد، رقابتی خیلی نزدیک با یکی از نامزدهای جمهوریخواه احساس کند، در مناظره حاضر خواهد شد.
او همچنین گفته است که در مناظرات کلی انتخابات با حضور نامزدهای دموکرات شرکت خواهد کرد هرچند به باور او، سازماندهندگان مناظرهها فاسد هستند!
وی ادامه داد: آنها کاملاً فاسد هستند و به سمت دموکراتها غش میکنند. با این حال، حتی اگر آنها مناظرهها را سازماندهی کنند باز هم در ۲۰ مناظره حاضر خواهم شد.
ترامپ تاکید کرد: در هر تعداد مناظره که بخواهند شرکت خواهم کرد. هر شب با این "بابا" (بایدن) مناظره میکنم اما او هرگز سر و کلهاش برای مناظره پیدا نخواهد شد.
هرچند در حال رقابت انتخاباتی نزدیکی بین نامزدهای جمهوریخواه وجود ندارد اما به نظر میرسد که نیکی هیلی، فرماندار اسبق کارولینای جنوبی در حال پیشتازی در نیوهمپشایر است.
براساس تازهترین نظرسنجی، میزان حمایت از هیلی دوبرابر شده است اما ترامپ مدعی شده که این نظرسنجیها «تقلبی» هستند. او در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» نوشت: نظرسنجی تقلبی نیوهمپشایر برای «مغزفندقی» منتشر شد! یک کلاهبرداری دیگر! (او در ماه سپتامبر برای هیلی این لقب را ساخت!)
نظر شما