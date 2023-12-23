بابک پاکدل خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آماری به تشریح عملکرد انتقال خون گیلان در ۹ ماهه گذشته سال پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۸۰ هزار نفر به مراکز انتقال خون گیلان مراجعه کردند که به نسبت مشابه سال گذشته ۲/۹۷ درصد رشد داشته است.

وی از خون گیری ۶۸ هزار ۶۰۱ واحد خون در ۹ ماهه گذشته در گیلان خبر داد و افزود: این آمار به میانگین مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است.

مدیرکل انتقال خون گیلان با اشاره به مشارکت بالای آقایان در اهدای خون بیان کرد: از حدود ۸۰ هزار مراجع کننده بیش از ۶۶ هزار نفر مرد و ۲۳ هزار نفر بانو بودند که آقایان ۹۶/۶۴ درصد مراجعه کنندگان برای اهدای خون را به خود اختصاص دادند.

پاکدل با بیان اینکه بیش از ۳۹ هزار نفر اهدای مستمر دارند، گفت: حدود ۱۰ هزار نفر هم تجربه اهدای خون در نوبت نخست را داشته و حدود ۲۰ هزار نفر معادل ۲۸/۷۶ درصد اهدای با سابقه را داشتند.

مدیرکل انتقال خون گیلان با تقدیر از نوع دوستی و مسؤولیت پذیری مردم نوع دوست این استان بیان کرد: مشارکت و همراهی مردم سبب شده تا روند مستمر رشد اهدای خون در سال‌های متوالی را در گیلان شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه شاخص اهدای خون در هزار نفر جمعیت گیلان ۳۳/۵۸ عدد بالاتر از متوسط کشوری رسیده است، گفت: به لحاظ سطح بالای اقدامات فوق تخصصی در این استان که علاوه بر رفع کردن نیاز مراجعه بیماران به بیمارستان‌های خارج از استان، محل پذیرش بیماران سایر استان‌ها نیز شده است.

پاکدل گفت: به دلیل موقعیت توریستی که تبعات منفی تصادفات جاده‌ای را در پی دارد و به دلیل درصد قابل توجه عزیزان تالاسمی و … این استان در رده پر مصرف ترین استان‌ها در مورد فرآورده‌های خون در سطح کشور است و به این دلیل برای خدمت رسانی هر چه مطمئن‌تر به بیماران به افزایش مشارکت هم استانی‌های عزیزمان به ویژه جوانان و بانوان نیاز است.