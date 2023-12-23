پایش هوشمند اراضی کشاورزی ۲۹ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دومین نشست تخصصی ویژه فرماندهان یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور با فراجا در دو مورد وجه اشتراک دارد، یکی اینکه هر دو مجموعه وظیفه حفاظت را برعهده دارند، فراجا حافظ مرز و بوم کشور و سازمان امور اراضی حافظ آب و خاک کشور است؛ از این رو همه ما در جهت حفظ زیستبوم تلاش میکنیم.
وی افزود: دومین مورد اشتراک دو مجموعه ایجاد امنیت است، فراجا امنیت کشوری و ما امنیت غذایی را تأمین میکنیم تا بتوانیم آسایش و آرامش را برای نسلهای آینده تأمین و تضمین کنیم.
افلاطونی ادامه داد: از زمان گذشته ارکان جامعه خود را موظف به حفاظت از آب و خاک و مرز و بوم مملکت دانستهاند، همه مردم باید حافظان آب و خاک باشند؛ در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است همگان یعنی حتی مردم باید حافظ محیط زیست باشند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: باید برای خود و آیندگان تلاش کنیم و منابع کشور را حفظ کنیم، خاک یک منبع منحصر به فرد است که تخریب آن غیرقابل جبران است، همه خاک کشور قابل کشت نیست و نمیشود در آن کشاورزی کرد؛ فقط ۱۸ میلیون هکتار یعنی ۱۱ درصد زمین قابل کشت موجود است پس باید با تمام توان آن را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه مسؤولیت بین نسلی ما حکم میکند تا از آب و خاک حفاظت کنیم، خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی یگان حفاظت، صیانت از اراضی کشاورزی است.
افلاطونی بر استفاده از ظرفیت مردمی، شوراها، دهیاران و کشاورزان و همچنین ظرفیت نیروها و تشکلهایی مثل بسیج و مشارکتهای مردمی تاکید کرد.
وی بیان کرد: تجهیزات به مقدار کافی به یگان استانها ارسال شده و بهزودی دستافزارها نیز در اختیار استانها قرار خواهد گرفت.
پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز بسیار تأثیرگذار است
رضا بنیاسد، رئیس پلیس پیشگیری فراجا گفت: حفظ اراضی کشاورزی موجب تأمین امنیت غذایی جامعه، حفظ منابع آب و خاک، اشتغال مولد، حفظ اکوسیستم و محیط زیست، رونق کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و حاشیهنشینی، افزایش تولید محصولات کشاورزی و جلوگیری از وابستگی به بیگانگان میشود.
وی گفت: باید از ظرفیتهای رسانهها برای معرفی سامانه ۱۳۱ استفاده شود تا مردم با این سامانه آشنا شوند.
بنیاسد بیان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی قوی، استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین، تقویت زیرساختهای فنی و اجرایی، استفاده از ظرفیتهای مردمی و تعامل با شوراها و دهیاران و افزایش توانمندی و دانش کارکنان یگان حفاظت در تقویت این یگان مؤثر است.
دستگاه قضائی با تمام توان از اراضی کشاورزی حفاظت میکند
احمد قاسمی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال نیز در این نشست گفت: دستگاه قضائی تمام توان خود را برای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی به کار میگیرد.
وی افزود: تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید از ابتدا پیشگیری شود و نباید اجازه دهیم مشمول مرور زمان شود، به دنبال آن هستیم تا جرم تغییر کاربری از شمول مرور زمان خارج شود.
قاسمی بیان کرد: ما موظف به حفظ اراضی کشاورزی هستیم و دستگاه قضائی تمام تلاش خود را در این راه انجام خواهد داد.
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