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۲ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۱۱

در ۸۴ سالگی؛

ناصر طهماسب درگذشت/ خاکسپاری در سکوت خبری

ناصر طهماسب درگذشت/ خاکسپاری در سکوت خبری

ناصر طهماسب صدای ماندگار عرصه دوبله روز گذشته بر اثر سکته مغزی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر طهماسب از گویندگان و صداپیشگان پیشگام سینما و تلویزیون کشورمان روز گذشته اول دی ماه بر اثر سکته مغزی درگذشت.

شهراد بانکی مدیر روابط عمومی انجمن گویندگان درگذشت ناصر طهماسب را تأیید و به خبرنگار مهر بیان کرد: ناصر طهماسب مدتی پیش سکته مغزی کرد و در بیمارستان بستری شد. او روز گذشته بر اثر سکته مغزی درگذشت و امروز هم مراسم خاکسپاری او با حضور خانواده اش انجام شد.

طهماسب دوبلور و گوینده پیشکسوت بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها بوده و این سال‌ها روایت بخشی از مستندهای سیاسی را به عهده داشته است. وی برادر ایرج طهماسب است.

مهارت در ارائه تیپ‌های جدی و کمدی و لهجه‌های مختلف از ویژگی‌های این گوینده توانا بود. صدای طهماسب یادآور نقش‌آفرینی بازیگران مانند هارولد لوید، جک نیکلسون، جیمز استوارت، کری گرانت، همفری بوگارت، هنری فوندا، استیو مک‌کویین، گری کوپر، جین هکمن، آنتونی پرکینز، پیتر سلرز، دیوید جانسن، کوین اسپیسی، ایان ریچاردسون و … است.

از به‌یادماندنی‌ترین نقش‌هایی که او گویندگی آن‌ها را بر عهده داشته است، می‌توان به جاناتان گرت در «در برابر باد»، فرمانده کسلر در «ارتش سری»، ابوالفتح با بازی علی نصیریان در «هزاردستان» اثر علی حاتمی و یوگی در کارتون «یوگی و دوستان» اشاره کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این دوبلور و بازیگر مطرح را به خانواده او و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.

*رحیم کاویانی

کد مطلب 5974455

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      71 7
      پاسخ
      خدا رحمت کند این مرد توانا و کم نظیر را
    • شهروند IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      67 6
      پاسخ
      روحش شاد و قرين رحمت الهي .
    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      65 4
      پاسخ
      روحش شاد و قرین رحمت الهی
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      34 9
      پاسخ
      چرا در سکوت خبری. مگه چیکار کرده بود؟
      • AE ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        26 5
        حتما بازیگران ودوستان کمی واسه تشیع این عزیز امده بودن.که بدوراز انصاف هست.ایشون چندتاسریال هم بازی کرده .روحش شادویادش گرامی
      • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        6 0
        خودشون خواسته بودن
      • IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        5 0
        وصیت خودشون بوده ، پسرشون گفتن خواسته خودش بوده
    • الهه BR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      42 3
      پاسخ
      خدابیامرزدش واقعامنم چندتاازاثرایشونودیدم ودوسش داشتم روحش شادوقرین رحمت الهی خدابه خانوادش سلامتی وعزت بده وبقای عمره ایشون باشه عمرخانوادش
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      40 4
      پاسخ
      خدای رحمتش کنه. به باز ماندگانش صبر عنایت. فرماید
    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      28 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • سید عباس IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      23 3
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه چرا این روزها اینقدر بی ارزش میگزره ای خدا
    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      21 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • تریبون ازاد IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      25 3
      پاسخ
      روحش شادویادش جاودان
    • گلی IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      26 5
      پاسخ
      روحشون شاد یادشون گرامی . حیف این چند سال اخیر دوبلور هایی را از دست دادیم که کسی نمیتونه جایشون را بگیر .
    • گل محمدی IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      23 3
      پاسخ
      روحش شاد چه صدای بی نظیری داشت
    • علی IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      10 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      12 1
      پاسخ
      خدارحمتشون کنه چقدر صدای خوبی داشتن. دیگه کی میتونه جاشونو بگیره بازیگر خوبی هم بودن خدا بیامرزه
    • سیده فارهین IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      11 1
      پاسخ
      سلام در کارشون بی بدیل و توانا بودند و در سریال مارال ک ترکیه پر کرده بودن عالی بازی کردند روحشون شاد و یادشون گرامی باد
    • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      8 1
      پاسخ
      خدا رحمت کند مرد توانمندی بود
    • رضا IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      10 1
      پاسخ
      وای خدا ایشون صداپیشه والتر وایت در سریال بریکینگ بد بودند چه خاطراتی با صدای ایشون داشتیم روحشان شاد😔🖤
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      12 0
      پاسخ
      روحشان شاد و قرین رحمت الهی درکار دوبلور عجوبه وبی بدیل بود
    • رضا IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      7 0
      پاسخ
      با سلام و احترام..من از صدای گرم و گیرا و بسیار زیبای ایشان در خیلی فیلمها خاطره دارم. دوبلور بی نظیری بودن مثل مرحومین مقامی اسماعیلی زند و.... هیچ وقت مصاحبه ای از ایشان ندیدم و نشنیدم فقط یک سریال با بازی ایشان چن وقت پیش دیدم.خدا رحمتشون کناد.
    • مسعود IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      7 0
      پاسخ
      روحش شاد خیلی با صداهای خاطره داریم مخصوصا صدای یوگی در کارتون یوگی ودوستان حیف ستارگان بی بدیل یکی یکی پر می‌کشند دیگه تکرار نمیشه
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      4 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه حیف این هنرمندان یک یکی دارن میرن
    • شهروند IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • م پ IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      5 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند روحشون شاد صداشون خیلی زیبا بود
    • محمد آهور IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      4 0
      پاسخ
      انسان خیلی خاص و عجیبی بود غیر از مجلس فاتحه مادرش در هیچ مراسم تشییع و ترحیمی حاضر نشد و تشییع جنازه خودش هم به خواست خودش در سکوت مطلق برگزار شد
    • ضحی IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی 🖤🖤
    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد. 🌹 وقرین رحمت الهی 😢 🇮🇷🕊️🇮🇷🙏
    • GB ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      4 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه
      • مهین IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
        2 0
        حیف صدها حیف ک همچین صدایی برای همیشه خاموش شد
    • مریم سادات IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      روحشون شاد باشه بنده هر وقت صدای ایشون رو می‌شنیدم کیف میکردم واقعا صدای بینظیر و روح نواز و آرامش بخشی داشتند، البته همچنان ماندگار هستند چون کارهاشون و به یادگار برای ما گذاشتند امیدوارم خداوند به خانواده اشون صبر عطا کنه
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد آزادمردایران
    • قاسم IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      این روزها اگر هنرمندی . فوتبالیستی .از دنیا بر .شبکه های آنطرف آب داری .به دمش می‌بیند .ایشان تا زند بود سلامت به خانواده اش کفتهه مراسمی ساده برای من برگذار کنید .حاله شبکه اینترنشنال .میگه .چند سال خوب بود چند سال آخر در خدمت حکومت ایشان کارش انجام میداد به نوع خویش ۷۷۳
    • مریم IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد ابر صدا
    • IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • ر.گ IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      روحشون شاد صدای بی نظیری داشتن خدا رحمتشون بکنه
    • نورا IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند این انسان های هنرمند با صداهای ماندگار که در خاطر ویاد مردم فراموش نمی شوند روحشون شاد
    • داود IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      افسوس، هرگز جایگزینی نخواهندداشت... یادشون بخیر، بارها با این نابغه دوبله کار کردم و برای کارهای مختلف ازشون صدا گرفتم... روحشون شاد
    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      الله رحمتش کنه
    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 1
      پاسخ
      خداوند به پاس همراهیش با مردم ایران او را غریق رحمت کند بر خلاف اکثر بی هنرهای سلبریتی غربگدا ی وطن فروش در کنار مردم تا آخر ماند و هنرش را برای مردمش خرج کرد. روحش شاد فقط هر فرد عاقلی باید بفهمه شعارهای زن زندگی آزادی کشکه و این ها خودشون از خبیث ترین دیکتاتورها هستن
    • رغ IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام روحشان شاد و یادشان گرامی باد. ایشان در مجموعه تلویزیونی کلانتر هم بازی کردند
    • کرمی RO ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
      1 0
      پاسخ
      حیف وحیف این صدا که رفت.روحشون شاد نامشان جاودان.🖤🖤🖤🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭🖤🖤🖤

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