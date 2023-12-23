ناصر طهماسب درگذشت/ خاکسپاری در سکوت خبری

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر طهماسب از گویندگان و صداپیشگان پیشگام سینما و تلویزیون کشورمان روز گذشته اول دی ماه بر اثر سکته مغزی درگذشت.

شهراد بانکی مدیر روابط عمومی انجمن گویندگان درگذشت ناصر طهماسب را تأیید و به خبرنگار مهر بیان کرد: ناصر طهماسب مدتی پیش سکته مغزی کرد و در بیمارستان بستری شد. او روز گذشته بر اثر سکته مغزی درگذشت و امروز هم مراسم خاکسپاری او با حضور خانواده اش انجام شد.

طهماسب دوبلور و گوینده پیشکسوت بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها بوده و این سال‌ها روایت بخشی از مستندهای سیاسی را به عهده داشته است. وی برادر ایرج طهماسب است.

مهارت در ارائه تیپ‌های جدی و کمدی و لهجه‌های مختلف از ویژگی‌های این گوینده توانا بود. صدای طهماسب یادآور نقش‌آفرینی بازیگران مانند هارولد لوید، جک نیکلسون، جیمز استوارت، کری گرانت، همفری بوگارت، هنری فوندا، استیو مک‌کویین، گری کوپر، جین هکمن، آنتونی پرکینز، پیتر سلرز، دیوید جانسن، کوین اسپیسی، ایان ریچاردسون و … است.

از به‌یادماندنی‌ترین نقش‌هایی که او گویندگی آن‌ها را بر عهده داشته است، می‌توان به جاناتان گرت در «در برابر باد»، فرمانده کسلر در «ارتش سری»، ابوالفتح با بازی علی نصیریان در «هزاردستان» اثر علی حاتمی و یوگی در کارتون «یوگی و دوستان» اشاره کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این دوبلور و بازیگر مطرح را به خانواده او و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.

*رحیم کاویانی