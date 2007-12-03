دانشگاه اسلامی قازان؛ نخستین دانشگاه اسلامی روسیه

به رغم قدمت 1400 ساله اسلام در روسیه، گرایش به دین مسیحیت در این کشور بسیار زیاد است، به طوری که مسیحیت دین رسمی و اسلام به عنوان دومین دین این کشور شناخته شده است. اما بر اساس آخرین سرشماری 15 تا 24 میلیون مسلمان در این کشور زندگی می کنند.

در جمهوری تاتارستان نیز از قدیم پیروان دو مذهب بزرگ یعنی اسلام و مسیحیت ارتدوکس در کنار هم زندگی می کنند. از 1200 جماعت مذهبی 978 جماعت به مسلمانان اختصاص دارد. اسلام قدیمی ترین مذهب خاک تاتارستان است که بنا به شواهد تاریخی اجداد تاتارهای امروزی (بولگارها) در دهه های اول قرن نهم میلادی اسلام آوردند و این روند در سال 922 با اعلام اسلام به عنوان مذهب اصلی در "بولگاری ولگا" پایان گرفت.

بنابراین با توجه به اهمیت اسلام و با توجه به تأثیر این دین بر روند فرهنگی و اجتماعی سازنده این کشور، زمینه ها و فعالیتهای زیادی به منظور ارتقاء دین اسلام و از سوی دیگر معرفی این دین به صورت علمی آغاز شد. بنابراین در اولین گام نخستین دانشگاه اسلامی قازان سال 1998 در جمهوری تاتارستان تأسیس شد.

این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه اسلامی روسیه به وسیله اداره دینی مسلمانان تاتارستان، شورای مفتیان روسیه، آموزشگاه تاریخ آکادمی علوم تاتارستان بنا شد.

این دانشگاه شامل دو دانشکده شریعت و دانشکده الهیات است که مرکزی برای حفظ قرآن کریم و آموزش آن و همچنین دارای بخشی برای آماده سازی مؤذنان دارد.

در این دانشگاه رشته هایی چون عقیده، فقه، تفسیر، حدیث، تمدن اسلامی، میراث اسلامی و تاریخ ادیان جهان تدریس می شود.

در شرایط فعلی نمایندگان 28 منطقه و بخش روسیه از قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان در این دانشگاه تحصیل می کنند که پس از فارغ التحصیل شدن به دانشگاههای کشورهایی چون عربستان و ترکیه سفر می کنند.