۱۰ هزار کدرشته محل دانشگاهی استخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عموعابدینی بعدازظهر چهارشنبه در کارگروه پیاده سازی آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی مازندران با اظهار اینکه رشتههای دانشگاهی هر استان باید متناسب با نیاز بازار و اشتغال تعریف شود، افزود: متأسفانه از بسیاری کدرشته محلها در استان و شهرستان استقبال نمیشود.
وی با اظهار اینکه وزارت علوم تاکنون ۱۰ هزار کدرشته محل در مقاطع مختلف تحصیلی را استخراج کرده است، افزود: ۶۰ درصد کدرشته محلها ظرفیت خالی است.
وی با عنوان اینکه مأموریت گرایی رویکرد جدی وزارت علوم به شمار میرود، افزود: باید کد رشتههای جدید متناسب با نیاز اشتغال و بازار در استانها تعریف شود.
معاون وزیر علوم به چهار مأموریت دانشگاه تمدن ساز اشاره کرد و گفت: طرح دانشگاه تمدن ساز از سوی دولت به وزارت علوم ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است.
۶۱ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند
سید محمود حسینیپور استاندار مازندران نیز در کارگروه پیادهسازی آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی در ساری با بیان اینکه بسیاری از رشتههای تحصیلی دانشگاهی مرتبط با نیازهای استان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نیست، گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در استان ۶۱ درصد و ۲۱ درصد بیش از میانگین کشوری است.
وی مهارت آموزی را محوریترین نیاز برای حل معضل بیکاری در استان بیان کرد و گفت: آموزش عالی استان باید متناسب با برنامههای توسعهای، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقدام کند.
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