اجرای نادرست آمایش آموزش عالی؛ مازندران به دانشگاه جامع نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خوش‌روش میانگله شامگاه شنبه در نشست با جمعی از اساتید، نخبگان، فعالان اجتماعی و اقتصادی استان با تأکید بر لزوم توجه به نقش نخبگان در ارتقای نظام آموزش عالی گفت: ظرفیت جامعه نخبگان، اولویت اصلی ما در جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه است.

وی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر شاهد افت نسبی سطح علمی در برخی بخش‌ها بوده‌ایم و معتقدیم نخبگان می‌توانند با بازگشت به محیط‌های دانشگاهی، به احیای این ظرفیت علمی کمک کنند.

خوش‌روش با اشاره به وضعیت آموزشی شرق مازندران افزود: در حال حاضر بیش از ۲۲۰ هزار دانش‌آموز از گلوگاه تا ساری در حال تحصیل هستند و در کنار آن، تقاضا برای خوابگاه‌های دانشجویی در حال افزایش است، زیرا خانواده‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، توان مالی لازم برای مدیریت هزینه‌های دانشجویان را ندارند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با انتقاد از روند فعلی اجرای طرح آمایش آموزش عالی خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم در برابر اجرای نادرست آمایش آموزش عالی بایستند، چراکه در صورت اجرای غلط، این موضوع می‌تواند به آینده دانشگاه‌ها آسیب بزند.

وی تأکید کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در برابر هرگونه تصمیم غیرکارشناسی در این حوزه ایستادگی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی کشور از مأموریت‌های اصلی این دانشگاه است، تصریح کرد: معاونت فرهنگی دانشگاه‌ها تنها نباید به موضوعات داخلی و فرهنگی بپردازد، بلکه باید در معرفی رشته‌ها و آگاه‌سازی جامعه درباره اهمیت آنها نیز نقش‌آفرین باشد.

ضرورت مهارت محوری در آموزش دانشگاهی

خوش‌روش با اشاره به ضرورت مهارت‌محوری در آموزش دانشگاهی گفت: در دانشگاه علوم کشاورزی مأموریت داریم دانشجویان را به سمت مهارت‌آموزی و کارآفرینی هدایت کنیم و از تئوری‌محوری صرف پرهیز نمائیم و در این مسیر از ظرفیت کارگاه‌ها، گلخانه‌ها و ورک‌شاپ‌های دانشگاه استفاده خواهیم کرد و از دانشجویان می‌خواهیم از همین امروز برای آشنایی با پروژه‌ها و محیط‌های کاری اقدام کنند.

وی با اشاره به برنامه دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه جامع اظهار داشت: تحقق این هدف نیازمند زیرساخت‌ها و جلسات تخصصی است. یکی از محورهای توسعه ما تأسیس دانشکده علوم پایه است که شامل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود و باید با رعایت فرآیندهای دانشگاهی لازم اجرایی شود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در پایان تأکید کرد: این دانشگاه برای ایجاد ساختار دانشگاه جامع آمادگی کامل دارد و از تمامی ظرفیت‌های نخبگان علمی برای عضویت در هیأت علمی بهره خواهد گرفت تا نقش خود را در تحقق اهداف توسعه علمی و مهارتی کشور ایفا کند.