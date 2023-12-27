۷۵ درصد تجارت ایران با ۵ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضوانی فر بعد از ظهر چهارشنبه در در همایش رشد تولید و توسعه تجارت خارجی در استان سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: در سطح کشور بالغ بر ۷۵ درصد گردش تجاری ما با پنج کشور است که این محدودیت باید تقویت و توسعه یابد.

وی همچنین افزود: چین، عراق، ترکیه، هند و امارات بزرگترین مقاصد صادراتی ما در کشور هستند و کشور چین بزرگترین شریک تجاری ما در حوزه صادرات بدون نفت است.

رئیس گمرک کشور با بیان اینکه استان سمنان توانسته متوسط ترکیب صادراتی ۱۹ تا ۲۰ کشور را به خود اختصاص دهد، این مهم نشان از این دارد که فعالان اقتصادی استان تنوع شرکای تجاری دارند، افزود: استان سمنان ظرفیت‌های خوبی برای توسعه صادرات دارد.

رضوانی فر همچنین بیان کرد: در ۹ ماهه سال جاری رشد صادرات بر اساس ارزش در استان سمنان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ درصد داشته است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های گمرک در استان سمنان بیان کرد: هشت انبار عمومی و خدمات گمرکی در استان وجود دارد که با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان این مهم باید تقویت شود.