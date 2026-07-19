درخواست استاندار برای پایداری برق همزمان با فینال جام جهانی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از دیدار فینال جام جهانی فوتبال، دستور داد شرکت‌های توزیع نیروی برق استان با اتخاذ تمهیدات لازم، از اعمال هرگونه خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در زمان برگزاری این مسابقه خودداری کنند.

وی با بیان اینکه این تصمیم در پاسخ به مطالبات مردمی و به منظور فراهم شدن امکان تماشای این رویداد ورزشی اتخاذ شده است، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های موجود در شبکه برق کشور، تمامی ظرفیت‌های فنی و عملیاتی استان باید برای حفظ پایداری شبکه در ساعات برگزاری مسابقه به کار گرفته شود.

استاندار مازندران همچنین بر آمادگی کامل گروه‌های عملیاتی صنعت برق در سراسر استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در کنار مدیریت مصرف انرژی، پاسخگوی نیازهای شهروندان در رویدادهای مهم اجتماعی نیز باشند.

یونسی رستمی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در سایر ساعات شبانه‌روز، صنعت برق را در مدیریت بار شبکه و عبور از دوره اوج مصرف یاری کنند.

بر اساس این دستور، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در استان مازندران در بازه زمانی برگزاری دیدار فینال جام جهانی فوتبال اعمال نخواهد شد.