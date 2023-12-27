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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۵۵

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

رسیدگی به ۷۵٠٠ پرونده تخلفات اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد

رسیدگی به ۷۵٠٠ پرونده تخلفات اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج_ مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷ هزار و ۵٠٠ پرونده تخلفات اقتصادی در استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی افزود: در ۹ ماهه سال جاری شعب تعزیرات حکومتی استان به هفت هزار و ۵۰۰ فقره پرونده تخلف اقتصادی رسیدگی کرده است.

وی ابراز داشت: در سال جاری در بخش کالا و خدمات پنج هزار و ۹۱۶ پرونده وارد سیستم شده که از این تعداد پرونده‌ها پنج هزار و ۹۱۱ فقره منجر به صدور رأی شد و میزان محکومیت این پرونده‌ها ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال بود.

لقمانی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز ۸۵۳ فقره پرونده تشکیل و ۸۰۱ فقره منجر به صدور رأی شده که میزان محکومیت این تعداد پرونده ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: در بخش بهداشت، دارو و درمان ۷۶۸ فقره پرونده تشکیل و از این تعداد فقره پرونده ۷۶۸ فقره معادل ۱۰۰ درصد میزان محکومیت منجر به صدور رأی شده و میزان محکومیت ۱۷ میلیارد ریال بوده است.

لقمانی گفت: واحدهای گشت سیار ثبت شده با همکاری دستگاه‌های نظارتی و متولیان بازار در سال جاری ۵۵۵ اکیپ گشت با سه هزار و ۷۷۰ بازرسی بود.

لقمانی تصریح کرد: از این تعداد بازرسی ۲ هزار و ۶۹۶ پرونده تشکیل و میزان محکومیت‌ها ۳۰۰ میلیارد ریال است.

کد مطلب 5978560

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