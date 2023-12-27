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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۴۱

پس از ۲۰ سال؛

روشنایی به میدان نقش جهان بازگشت

روشنایی به میدان نقش جهان بازگشت

اصفهان- پروژه اصلاح روشنایی میدان نقش جهان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان پس از ۲۰ سال اجرا و بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اصلاح سیستم و تأمین روشنایی میدان نقش جهان پس از گذشته ۲۰ سال شامگاه چهارشنبه با حضور شهردار و اعضای شورای شهر و اداره کل میراث فرهنگی اصفهان به بهره برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان توسط شهرداری اصفهان اجرا شده است.

در آئین رونمایی از پروژه اصلاح و تأمین روشنایی میدان نقش جهان، سید مهدی حسینی، مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری شهرداری اصفهان اظهار داشت: در این پروژه از ۲ هزار و ۳۰۰ لامپ فوق کم‌مصرف منطبق با صوت و ۱۲ هزار متر کابل استفاده شده است.

روشنایی به نقش جهان بازگشت

وی، به‌روزرسانی تابلوهای برق، سیستم صوت و تابلوهای برق ایمن را از دیگر بخش‌های این پروژه برشمرد و خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای رفع دغدغه ۲۰ ساله شهروندان اجرا شد.

مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری شهرداری اصفهان ابراز داشت: تأمین روشنایی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله، منار ساربان و مسجد جامع نیز در دستور کار است.

کد مطلب 5978615

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    نظرات

    • عباس IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      4 0
      پاسخ
      از شهردار و دیگر عزیزان متشکرم
    • IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      4 0
      پاسخ
      عالی بود امیدوارم نور سی و سه پول هم همین جوری تامین بشه
    • IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      5 0
      پاسخ
      دستتون واقعا درد نکنه ممنون❤️
    • رضا IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      4 0
      پاسخ
      فکری به حال موتور سیکلتها هم بکنید در این میدان اخه کحای دنیا اینطوریه که ارزشی برا اثار تاریخی شون قائل نیستن اون از فرونشست اونم از در و دیوار اثار تاریخی
    • محمد IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      0 0
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      تشکر از تمام کسانی که در این پروژه نقش داشتند وتشکر مخصوص از اون کار گران زحمت کش که با تمام وجود کار کردنند ممنون 🌹💛🙏

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