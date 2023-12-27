روشنایی به میدان نقش جهان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اصلاح سیستم و تأمین روشنایی میدان نقش جهان پس از گذشته ۲۰ سال شامگاه چهارشنبه با حضور شهردار و اعضای شورای شهر و اداره کل میراث فرهنگی اصفهان به بهره برداری رسید.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان توسط شهرداری اصفهان اجرا شده است.

در آئین رونمایی از پروژه اصلاح و تأمین روشنایی میدان نقش جهان، سید مهدی حسینی، مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری شهرداری اصفهان اظهار داشت: در این پروژه از ۲ هزار و ۳۰۰ لامپ فوق کم‌مصرف منطبق با صوت و ۱۲ هزار متر کابل استفاده شده است.

وی، به‌روزرسانی تابلوهای برق، سیستم صوت و تابلوهای برق ایمن را از دیگر بخش‌های این پروژه برشمرد و خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای رفع دغدغه ۲۰ ساله شهروندان اجرا شد.

مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات شهری شهرداری اصفهان ابراز داشت: تأمین روشنایی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله، منار ساربان و مسجد جامع نیز در دستور کار است.