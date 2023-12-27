ضرورت بهره مندی از دانش بنیانها جهت ارتقای توانمندی مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نامی، عصر چهارشنبه در آئین اختتامیه دومین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ساختار مدیریت بحران کشور به دنبال این هستیم که سازمان مدیریت بحران هوشمندسازی شود لذا از مدیران بحران سراسر کشور میخواهیم سعی کنند در خصوص استفاده از ابزار هوشمند در این حوزه فعال باشند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه در دنیا سازمان بحران به سه صورت وجود دارند مثل وزارت شرایط اضطراری که بهترین نوع است گفت: باید به این سمت حرکت کنیم.
نا میافزود: ۲۲ کشور با استفاده از نیروهای نظامی به مدیریت بحران میپردازند و این موضوع نشان میدهد که هر چه قدر استقلال در مدیریت بحران بیشتر باشد پیشگیری موفق تر انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری هدف نهایی مدیریت بحران است، گفت: هدف نهایی پیشگیری حفظ جان مردم است که باید کاملاً اجرایی شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به پیگیری برخی موارد خارج از مسئولیت این سازمان اشاره و عنوان کرد: در تلاش هستیم که تفکیک زباله از مبدا انجام شود و حجم به یک سوم کاهش یابد و در حوزه نخالههایی که در مسیر رودخانهها ریخته میشوند و قابلیت تبدیل به بحران دارند نیز از مدیران میخواهیم با رصد پایش مناسب نسبت به نخالهها اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.
نامی در خصوص پاشیدن نمک در معابر گفت: تاکید میشود که پاشیدن نمک به هیچ عنوان در معابر عمومی انجام نشود، چرا که دانش بنیانها در این زمینه فعالیت دارند و محصولی را ارائه کرده اند که به محیط زیست آسیب نمیرساند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد: بحران در کل جهان در حال افزایش است و در مناطق خشک و نیمه خشک این بحران بیشتر است و باید از آمادگی بیشتر برخوردار شویم و این آمادگی کسب نمیشود مگر اینکه از دانش بنیانها بهره مند شویم و بتوانیم از آخرین فناوریهای روز آگاهیهایمان را دوچندان کنیم.
نامی با بیان اینکه یکی از لایههای مهمی که باید در سامانه هوشمند مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد لایه جمعیتی است، گفت: اگر اتفاقی بیافتد باید بدانیم چه تعدادی و چه کسانی در این ساختمان دچار آسیب وجود داشته و زندگی می کرده اند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از قرار دادن دانش بنیانها در یک سامانه مخصوص خبر داد و افزود: شرکتهای دانش بنیان در قالب فیلمهای دو الی سه دقیقهای همراه با گواهی دانش بنیانی و توانمندیهای حوزه، خود را بیان کنند و مقرر شده هر سه ماه یک بار در وزارت کشور از شرکتهای دانش بنیان دعوت کنیم و در خصوص محصولات تولیدی در جهت ارتقای این توانمندی در مدیریت بحران همکاریهایی صورت گیرد.
وی در ادامه به تشکیل «قرارگاه مردم یاری» اشاره و عنوان کرد: طی این قرارگاه به توسعه مشارکتهای مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه محور و ترویج فرهنگ ایمنی و هم افزایی نیروهای مردمی در بحرانها، و فراهم آوردن زمینه لازم جهت حضور مردم در عرصه پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران و کمک رسانی پرداخته ایم و در «قرارگاه سلام» نیز با شناسایی ظرفیتهای بخش خصوصی و معرفی شرکتهای فعال، اقدام به ساماندهی و شبکه سازی در این حوزه کرده تا از ظرفیت و استعداد همه شرکتهای صنعتی و مهندسی و کشاورزی بهره مند شویم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر ضرورت ایجاد آمادگی کامل بیان کرد: اگر بخواهیم آمادگی کامل ایجاد کنیم این موضوع فقط با آموزش و تمرین ممکن خواهد بود و مراکز شهرستان باید بارها تمرین کنند که برای اسکان اضطراری و موقت امکانات زیربنایی برق و آب و گاز و بهداشت و درمان پیش بینی شده باشد.
نظر شما