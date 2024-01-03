خبرگزاری مهر گروه بین الملل: گروه‌های مقاومت اسلامی عراقی در دوران مبارزات شهید سردار حاج قاسم سلیمانی تحت فرماندهی فرمانده سپاه قدس از سویی با اشغالگران آمریکایی و از سوی دیگر با گروه‌های تروریستی و تکفیری تا پاکسازی عراق از لوث آن ها مبارزه کردند.

آنها همواره از شهید سردار سلیمانی آموختند که رژیم صهیونیستی دشمن اصلی فلسطین و جهان اسلام است. از این روی، همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی گروه‌های مقاومت اسلامی عراق از جمله کتائب سید الشهدا به مبارزه با دشمن آمریکایی و صهیونیستی پرداختند و پایگاه‌های آمریکا را در عراق و سوریه هدف قرار دادند.

در همین رابطه خبرنگار مهر گفت‌وگویی را با «حسن العبادی» نماینده کتائب سید الشهدا انجام داده است.

حسن العبادی پیرامون حمایت گروه‌های مقاومت اسلامی عراق از آرمان قدس و دفاع از ملت مظلوم فلسطین معتقد است: «نیروهای مقاومت اسلامی عراق ضمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین، کودکان، زنان و مردان بی گناه نوار غزه، با انجام حملات شدید علیه مواضع آمریکایی‌ها به دنبال پاکسازی عراق از لوث اشغالگران آمریکایی هستند».

در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:

لطفا به عنوان نماینده کتائب سید الشهدا عراق در ایران که در جریان مبارزات شهید سردار سلیمانی با گروه‌های تکفیری صهیونیستی در عراق بودید در خصوص نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از آرمان قدس و مساله فلسطین توضیح دهید.

ما در مقاومت اسلامی کتائب سید الشهدا در عراق شهید حاج قاسم سلیمانی را شریان حیاتی مقاومت اسلامی در منطقه و جهان و به ویژه فلسطین می‌دانیم.

شهید سردار حاج قاسم سلیمانی انسانی با فضیلت و خالق پیروزی‌های متعدد در منطقه بود. این شهید سرافراز تنها کسی بود که سلاح سنگ را به پهپادهای پیشرفته و موشک برای فلسطینی‌ها تبدیل کرد. او هیبت صهیونیست ها را در منطقه درهم شکست.

در واقع شهید سردار حاج قاسم سلیمانی جایگاه مقاومت اسلامی را در برابر رژیم صهیونیستی و جبروت ساختگی‌اش اعتلا بخشید و دژهای محکم دشمن صهیونیستی را یکی پس از دیگری در هم شکست. او تکنولوژی دشمن را که همواره رسانه‌ها از آن قدرتی بی نظیر ساخته بودند، بی اثر کرد.

یکی از فرماندهان شهید مقاومت عراق شهید ابومهدی المهندس بود که در طول جهاد طولانی شهید سردار سلیمانی با فرمانده سپاه قدس در مبارزه با محور آمریکایی و صهیونیستی در منطقه همراهی کرد. دیدگاه شما درخصوص نقش آفرینی شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدا در حمایت از محور مقاومت چیست؟

ما در حال حاضر در چهارمین سالگرد شهادت فرماندهان شهید جبهه مقاومت؛ شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس دوست و همرزم وی به سر می‌بریم. ما در گروه مقاومت اسلامی کتائب سید الشهدا خطاب به این شهدای بزرگوار می‌گوییم: مجاهدان و رزمندگان راهی را که شما در مباره با دشمن آمریکایی و صهیونیستی طی کردید همچنان ادامه می‌دهند.

ما از آمریکا و رژیم صهیونیستی و مستکبران جهان نمی‌ترسیم و هرگز از خون شهدا نمی‌گذریم، چرا که شهدا ملت‌هایی را که در خواب غفلت بودند زنده و بیدار کردند.