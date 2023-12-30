به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشتههای مصوب در ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار میشود و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی توزیع میشود.
برای آخرین بار مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصتی برای ثبت نام در چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشتههای فوق تخصصی بالینی پزشکی اعلام کرده است. در این فرصت جدید یک مهلت ۲۴ ساعته از امروز شنبه ۹ دی تا یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ برای داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند، در نظر گرفته شد.
آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی که در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه ارائه میشود، برگزار خواهد شد.
متقاضیان میتوانند مطابق با آیین نامه آموزش دورههای فوق تخصصی و مفاد راهنما ثبت نام کنند و در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد.
مراحل ثبت نام پس از پرداخت اینترنتی مبلغ ۶۳۰ هزار تومان (۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال) و خدمات پیام کوتاه هزار و ۲۰۰ تومان (۱۲ هزار ریال) از طریق سایت http://sanjeshp.ir و در یافت کد مجاز آغاز میشود. تبصره: وجه فوق قابل استرداد نیست.
کلیه مدارک اعلام شده در راهنمای ثبت نام باید به صورت اسکن شده با فرمت jpg و حجم ١٠٠-٣٠٠ kb ارسال شود.
آزمون دستیاری رشتههای فوق تخصصی در رشتههای روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، مغز و اعصاب کودکان، کلیه کودکان، قلب کودکان، گوارش کودکان، خون و سرطان کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، عفونی کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، بیماریهای ریه، بیماریهای قلب و عروق، خون و سرطان بالغین، روماتولوژی، غدد درون ریز و متابولیسم بالغین، گوارش و کبد بالغین، نفرولوژی، عفونی، جراحی کودکان، جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، جراحی قفسه صدری، جراحی قلب و عروق، جراحی عروق و درمانهای داخل عروقی، آلرژی و ایمونولوژی بالینی، مراقبتهای ویژه، روانپزشکی کودک و نوجوان و طب اورژانس کودکان برگزار میشود.
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