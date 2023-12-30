حماسه نهم دی یکی از روزهای تاریخی و ماندگار ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل ان به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت تاریخ ساز و حماسه ساز ایران اسلامی در میدان حادثه‌ها همیشه خوش درخشیده‌اند و رویدادهای ماندگار و باشکوهی را رقم زده‌اند.

حماسه نهم دی یکی از این روزهای تاریخی و ماندگار است که فریاد ولایتمداری، بصیرت و هوشیاری ملت ایران را در درازنای تاریخ به پژواک درآورده است و در کتاب سترگ عزت و عظمت ملت ایران، برگ زرین دیگری را افزوده است.

گرچه در مسیر عزت‌خواهی ملت ایران، همچنان ابتلائات و آزمون‌های بیشماری در پیش است؛ اما با این ملت مؤمن و انقلابی و هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری مدظله العالی و تحت ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف امید عبور از فتنه‌ها و نیل به پیروزی برقرار است و ایران قوی و تمدن نوین اسلامی وعده‌ای تحقق یافتنی است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همراه با مردم شریف ایران ضمن تجدید بیعت با مقام عظیم الشأن ولایت، آرمان‌های امام راحل قدس سره و تأکید بر هویت دینی و ملی ایران عزیز، یوم الله نهم دی را گرامی می‌دارد و همگان را به حضور پرشور در مراسمات این روز باشکوه دعوت می‌کند.