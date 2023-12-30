به گزارش خبرنگار مهر، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران عصر امروز (شنبه) در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در میدان آئینی امام حسین (ع) اظهار کرد: ۱۴ سال پیش در چنین روزی، طومار فتنه‌گران با حضور مردم بسته شد؛ ما در آستانه سالگرد شهادت حاج‌قاسم سلیمانی، این سرباز دین و ملت هستیم؛ همچنین در آستانه ولادت با سعادت گُل عالم خلقت، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها هستیم؛ ما مفتخر به مکتب اهل بیت هستیم و هر کسی در مکتب اهل بیت بود، بن‌بست ندارد و شهادت، افتخار ما است.

وی با بیان اینکه ما در سوگ شهادت مظلومان فلسطین و محور مقاومت و سردار عزیز خود، سردار «سید رضی موسوی» هستیم افزود: امروز بیش از ۸۰ روز از جنایات خون‌آشام‌های صهیونیست می‌گذرد؛ حاصل مقابله با طوفان‌الاقصی، چیزی جز شهادت بیش از ۲۰ هزار نفر فلسطینی مظلوم توسط رژیم سفاک، کودک‌کُش و غیر مشروع صهیونیستی و حامیان آن یعنی آمریکا و انگلیس نبوده است؛ این، پیروزی نیست بلکه شکستی ننگین است.

شهردار تهران گفت: آمریکا امروز مستاصل‌تر و پشیمان‌تر از هر روزی، نسبت به شهادت حاج قاسم است و بی‌شک رژیم صهیونیستی نیز همین وضعیت را خواهد داشت. وی افزود: مختصات انقلاب اسلامی با پیام جهانی خود در قالب آزادی ملت‌ها و آزادی همه انسان‌ها از دست استکبار و استبداد، با احیای دین و معنویت آغاز شد.

زاکانی گفت: خیزش عمومی ملت ایران علیه نظام ستم‌شاهی، از همان ابتدا مورد کینه دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفت و دشمنان انقلاب اسلامی، یک لحظه از مقابله با این انقلاب و جنایت علیه آن، دست نکشیدند؛ اما ملت ایران ایستاد و با همه وجود علی‌رغم شعارهای غرب و شرق سیاسی، به آمریکای جنایتکار و دوگانگی آن‌، اعتراض کرد.

وی اضافه کرد: در روز میثاق با امام و ولی امر خودمان، باید مروری بر جنایات شیطان بزرگ، آمریکا، از گذشته تا امروز داشته باشیم؛ روز اول که پیروزی انقلاب اسلامی بر سه رکن اسلام، رهبری و حضور مردم شکل گرفت، دشمنی دشمنان ما آغاز شد.

شهردار تهران گفت: آمریکا که در سابقه ننگین خود، کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ را داشت و حمایت‌های ننگین او از رژیم ستم‌شاهی، طومار سیاهی را برای او ایجاد کرده بود، در مقابل انقلاب اسلامی ساکت ننشست و از همان ابتدا در مقابل انقلاب، دین و مردم ما ایستاد.

زاکانی گفت: آمریکا از ناکامی و شکست، عبرت نگرفت و تلاش خود را معطوف به جنگ نرم کرد؛ آمریکا در ۴۵ سال پس از انقلاب اسلامی و به خصوص بعد از جنگ تحمیلی، با شروع یک جنگ ترکیبی، همه ارکان نظام اسلامی را هدف گرفت و در رأس آن، جنگ ترکیبی علیه دین بود.

فتنه سال ۸۸ به دشمن جرأت داد تا بدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران جاری کند

وی افزود: در سال ۷۸، یک مانور محدود علیه حاکمیت و حکومت در تهران شکل گرفت که بهانه آن، واهی بود اما در ۲۳ تیر سال ۷۸، حضور مردم این پرونده را بست؛ برنامه‌ریزی‌های آن‌ها ادامه داشت که اوج این برنامه‌ها در سال ۸۸ بود که به واسطه دروغ سیاسی و زیاده‌خواهی و قدرت‌طلبی برخی خواص در جامعه، یک تقابل بین مردم شکل گرفت.

زاکانی گفت: هشت ماه کشور در آتش فتنه سوخت و ۴۰ میلیون رأی مردم که می‌توانست موتور محرک برای توانمندی‌های کشور و عبور از مشکلات باشد، کم اثر شد؛ عده‌ای از سیاسیون با قدرت‌طلبی حاضر بودند هر نادرستی را به زبان بیاورند. شهردار تهران گفت: فتنه سال ۸۸ به دشمن جرأت داد تا بدترین تحریم‌ها را به بهانه هسته‌ای علیه ملت ایران جاری کند؛ این تنها گوشه‌ای از آسیب فتنه در سال ۸۸ بود.

وی گفت: سابقا مسوولینی در این کشور تکیه بر قدرت زدند و با وادادگی در مقابل آمریکا و کشورهای زیاده‌خواه اروپایی، شروع به معامله با آن‌ها کردند؛ برجام، یکی از این برگ‌ها بود اما آن‌ها قانع نبودند و رسماً رئیس‌جمهور [سابق] این کشور، صحبت از برجام ۲ و ۳ می‌کرد. برجام ۲، بستن پرونده موشکی ما و تحویل این ظرفیت و قابلیت به آمریکا و برجام ۳ نیز کوتاه‌آمدن از ظرفیت‌های بزرگ منطقه‌ای و عقب‌نشینی از مواضع به حق خود در محور مقاومت، بود.

شهردار تهران افزود: همین دیدگاه سبب شد دشمنان، زیاده‌خواهی‌های خود را بیشتر کنند و مطالبات ناحق خود را در یک لیست بلندپایه به ما تحویل بدهند و به دنبال نابودی ظرفیت‌های این کشور باشند. زاکانی گفت: در سال گذشته نیز به یک بهانه فرهنگی، به دروغ مسیری را شروع کردند و ماه‌ها کشور ما را معطل نگه داشتند؛ هر موقع که امکان پیروزی و موفقیت برای ایران اسلامی بوده، آن‌ها به دنبال توطئه و از بین‌بردن ظرفیت‌های انقلاب اسلامی افتادند؛ همانگونه که در سال ۸۸ بعد از انتخابات با دروغ سیاسی، این مسیر را انتخاب کردند.

می‌گفتند دلار ۱۵۰ هزار تومان می‌شود اما «دولت مردمی» گره‌گشایی کرد

زاکانی با اشاره به وضعیت کنونی دشمنان گفت: آن‌ها به دنبال رهزنی به امید و ایمان مردم بودند تا شرایط برای چیرگی‌شان فراهم شود، اما امروز در ضعیف‌ترین موضع خود قرار دارند؛ آن‌ها یک روز به دنبال سرنگونی انقلاب اسلامی بودند و امروز التماس می‌کنند که ما را رها کنید.

وی افزود: هر کجا به دین عمل کردیم و از رهبری تبعیت داشتیم و به مردم خدمت کردیم، موفق بودیم؛ این موضوع یک اصل اساسی است؛ قله‌های پیشرفت، یک به یک در کشور پُشت سر گذاشته می‌شود و مشکلات و گره‌های دولت قبل، به دست دولت فعلی گشوده خواهد شد.

زاکانی گفت: روز اول که آقای رییسی در دولت حاضر شد و وزرای دولت قبل بر مسند بودند، اذعان می‌شد که دلار به زودی به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خواهد رسید اما مجاهدت و تلاش دولت مردمی در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردم، دنبال شد.

شهردار تهران افزود: این ملت به اندازه‌ای اخلاص و قابلیت و توان داشت و دارد که امروز سرمشقی برای ملت قهرمان یمن، سوریه، لبنان و فلسطین است و هر یک از این ملت‌ها برای خود، صاحب مجد و عظمت هستند و با حضور خود، بخشی قوی از مقاومت اسلامی در منطقه را ساختند و این توفیق ما است.