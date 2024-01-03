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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۹:۱۲

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رونمایی سرود ملی دانش آموزی در کهگیلویه و بویراحمد

رونمایی سرود ملی دانش آموزی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج_ سرود ملی دانش آموزی در کهگیلویه و بویراحمد با محوریت سپهبد حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از سرود ملی دانش آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در مراسم رونمایی اثر گفت: سرود ملی «سلام سردارم» با محوریت برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد و با مشارکت سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه فتح، سازمان مدارس الگوی صالح استان، سازمان تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد و مرکز آفرینش‌های هنری سپاه فتح، دانش آموزان مدرسه فتح المبین و عفاف شهر یاسوج تولید شده است.

مصطفی گلستانی فر افزود: این سرود در استان کهگیلویه و بویراحمد و استان کرمان بر روی مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اجرا و ضبط شده است.

کد مطلب 5983803

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