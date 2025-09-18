  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

کهگیلویه و بویراحمد؛

رونمایی از نماهنگ ایران سرافراز در آستانه بازگشایی مدارس

یاسوج-مسئول بسیج دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد از رونمایی نماهنگ ایران سرافراز به مناسبت سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سروان مصطفی گلستانی فر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نماهنگ ایران سرافراز توسط سازمان بسیج دانش آموزی و با همکاری مرکز متنای بسیج استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه و تولید شده است.

وی اظهار کرد: دانش آموزان گروه سرود منتظران ظهور از مدرسه فتح المبین شهر یاسوج این سرود را اجرا کردند.

مسئول بسیج دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این نماهنگ به درخواست سازمان بسیج دانش آموزی کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور اجرا و تصویر برداری شد.

وی افزود: امسال دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی با برافراشتن پرچم ایران و کشیدن نقشه ایران به استقبال بازگشایی مدارس می‌روند.

