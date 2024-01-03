از اهمیت حضور زنان تاثیرگذار در حکمرانی تا اجرای پرفورمنس

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره بانوان تأثیر گذار امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد.

ابتدای این مراسم طاهره فهیمی مجد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر مطالعات ادیان اشعاری در مورد روز زن و حضرات (س) بیان کرد.

در ادامه فاطمه عروج‌علیان، مدیر کارگروه علمی، پژوهشی و فناوری کنگره ملی زنان تأثیر گذار گفت: در این کارگروه معرفی بانوی محقق و نخبه تأثیر گذار به عنوان یک الگوی زنده و پویا انجام می‌شود این بانو پرچم پر افتخار ایران را می‌تواند نام ایران را در مجامع علمی دنیا بیان کنند. هدف کارگروه ایجاد بستر مناسب برای معرفی زنی با علم نافذ است و شاخص‌های مختلفی مثل تحقیقی که سبب توسعه همکاری بین‌المللی و افزایش ثروت ملی و بهبود رفاه مردم، افزایش اشتغالزایی مد نظر بوده است.

وی افزود: از هر استان ۳۱ نماینده در نظر گرفته شده است. در نهایت منتخبین معرفی برای کنگره بین المللی زنان خواهند شد.

فاطمه زارع بیدکی رئیس کمیته سیاست گذاری و حکمرانی دومین کنگره زنان اظهار داشت: این کنگره برای تقویت جریان زن انقلابی برگزار شده است. بانوان هنر ذاتی دارند تا هم الگو باشند هم الگو سازی کنند.

استعداد قابل توجه زنان ایرانی در مسائل سیاسی

وی بیان داشت: حضور زنان در سیاست نسبت به حضورشان در حوزه فرهنگی و اقتصادی کم بوده در حالی که حضور آنها در حکمرانی و سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: حضور زنان در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و زنان ما استعداد قابل توجهی جهت حضور در مسائل سیاسی به ویژه در حوزه زنان دارند و می‌توانند بسیار تأثیر گذار باشند.

زارع به مسأله تمدن نوین اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: جامعه سالم با خانواده سالم محقق می‌شود و کلید آن سبک زندگی اسلامی است.

رئیس کمیته سیاست گذاری و حکمرانی دومین کنگره زنان ادامه داد: زنان باید باور کنند حضور مؤثر در جهت هدایت جامعه در رسیدن به زن مد نظر در تمدن نوین اسلامی و تحقق الگوی سوم زن که رهبری توجه کرده، دارد.

وی گفت: سیاست گذاری در حوزه زنان اهمیت دارد و فتح بابی برای حضور آنها در حکمرانی است

تلاش برای کسب مرجعیت اقتصادی زنان ایرانی

همچنین مریم بحرینی کارگروه اقتصاد و کارآفرینی در دومین کنگره زنان تأثیرگذار اظهار داشت: حضور زنان در حوزه‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند فعالیت آنها در ایران مرجعیتی جهانی پیدا کند

وی افزود: زنان هم پایه مردان در حوزه اقتصاد محور با تاسی از الگوهای اسلامی همچون حضرت خدیجه و زهرا فعالیت دارند.

بحرینی گفت: در کارگروه اقتصاد در ۳۱ استان به مساله اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی توسط زنان پرداخته شده است.

اهمیت نشاط اجتماعی و امید آفرینی

همچنین فاطمه عزیز آبادی فراهانی مدیر کارگروه فرهنگ و هنر کنگره بیان داشت: زنان در ایجاد نشاط اجتماعی و امید آفرینی نقش و سهم مهمی دارند و سعی خواهیم کرد با کمک زنان تأثیر گذار این حوزه در زمینه آثار هنری ایده پردازی داشته باشیم.

نقش زنان تأثیرگذار در حفظ سلامت فیزیکی خانواده و جامعه

لیلالندی اصفهانی، مدیر کارگروه فعالیت‌های اجتماعی هم اظهار داشت: از طریق این کنگره گام‌های خوبی در زمینه ایجاد فرصت توانمندسازی دختران و زنان برداشته می‌شود و زیست بومی خلاق ایجاد خواهد شد.

همچنین الناز دارابیان، مدیر گروه ورزشی گفت: زنان تأثیرگذار در حوزه ورزش نقش مهمی در حفظ سلامت فیزیکی خانواده و جامعه دارند و ما با محوریت قرار دادن اخلاق و فرهنگ در ورزش در این کنگره مباحث را پیش برده‌ایم.

وی با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت حضور زنان در جامعه گفت: جامعه هدف ما در این کار گروه قهرمانان، مربیان، داوران، مدیران، کارآفرینان ورزشی و اقشار ورزشی است.

توصیه همسر شیخ زکزاکی به زنان ایرانی

مادر و همسر شهید زکزاکی و مادران شهدای مدافع حرم در کنگره امروز حضور داشتند.

پس از صحبت‌های مدیران کمیته‌های تخصصی کنگره، همسر شیخ زکزاکی که مادر ۶ شهید و خودش هم جانباز است، برای حضار سخنرانی کرد.

وی با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) بیان داشت: بزرگ‌ترین درسی که حضرت فاطمه زهرا س به ما دادند، این بود که باید در مقابل ظلم مقاومت و ایستادگی کرد.

وی افزود: ظلم‌هایی زیادی به حضرت فاطمه شده بود خوشحالم در میان زنان ایرانی هستم که در مقابل ظلم به رهبری امام خمینی (ره) ایستادگی کردند. مطمئنم همه زنان ایرانی ظلم ستیزند و می‌توانند به گفته امام حتی تأثیر گذارتر از مردان در جامعه باشند. اجازه ندهید انقلاب اسلامی تحت تأثیر قرار گیرد و زنان باید ایستادگی کنند تا برنامه‌ها به خوبی پیش رود.

اجرای پرفورمنس توسط زنان در مورد غزه

همچنین در این مراسم، پرفورمنسی توسط زنان در مورد غزه اجرا شد.

در ادامه علیرضا فخاری استاندار تهران نیز در دومین کنگره زنان تأثیرگذار اظهار داشت: امروز شاهد شکوفایی زن مسلمان در جامعه اسلامی هستیم. دشمنان سدهایی در این زمینه ایجاد ولی زنان ما قدرت روزافزون دارند.

۵۵۷ زن ایرانی پیش قراول علم و دانش جهان

وی افزود: نه تنها امروز با تأثیر گذاری زنان مواجه بلکه با شگفتی سازی آنها هستیم. اگر مشکلی در سطوح مختلف باشد پیش قراول رفع این مشکلات زنان هستند.

زن امروز نسبت به زن طاغوت تفاوت زمین تا آسمان دارد و هویت بخش در استقلال و … را به همراه داشته است. در حال حاضر فقط ۵۵۷ زن ایرانی پیش قراول علم و دانش جهان اند.

تقدیر از بانوان فرهیخته داخل و خارج کشور

همچنین تقدیر از بانوان فرهیخته داخل و خارج کشور مانند مادر شهید زکزاکی (مادر ۶ شهید)، سیما ملک فرد (مادر ۴ شهید)، نجمه یزدان فرد، رئیس پژوهشگاه صنایع شیمیایی، مهناز قنبریان و مینا محمد پور کارشناس ارشد شیمی تجزیه و… نیز صورت گرفت.

رونمایی از سند ملی مشاوره خانواده

در این مراسم نیز از سند ملی مشاوره خانواده رونمایی شد. انسیه خزعلی معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور پیش از این گفته بود، سند ملی مشاوره خانواده از سال ۹۳ طبق تکلیف سند مهندسی فرهنگی باید به سرانجام می‌رسید ولی معطل مانده بود.