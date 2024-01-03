بازی رومیزی سرباز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی سرباز یکی از بازی‌های رومیزی مؤسسه منادیان است که به مناسبت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در راستای ترویج بازی‌های ایرانی و شکل گیری گفتمانی صحیح حول محور ایثار و مقاومت با تکنیک بازی گروهی رومیزی، روانه بازار شده است.

از ویژگی‌های بازی رومیزی سرباز می‌توان به داشتن ۴ منطقه نظامی بیابانی، جنگلی، دریایی و هوایی، همچنین نداشتن نقطه شروع و پایان و شروع همزمان بازیکنان از ۶ نقطه روی نقشه، داشتن قوانین خاص برای حرکت تاس و … اشاره کرد.

بازی سرباز برای استفاده رده سنی کودک و نوجوان و در مدت زمان میانگین ۴۵ دقیقه و برای دور همی های ۲ تا ۶ نفره طراحی شده است.

این جنگ تمام عیار با یک نقشه بازی ،۱۹ عدد کارت شخصیت ،۶۰ عدد کارت درجه ،۴۰ عدد کارت جان، ۱۲ عدد کارت اسارت در یک بسته بندی و اقلام چاپی با کیفیت و درجه یک آماده ارائه به علاقه مندان تهیه شده است.

علاقمندان برای خرید بازی رومیزی سرباز می‌توانند به نشانی monadianmedia.ir مراجعه کنند.