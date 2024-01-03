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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته بصیرت و هفته مقاومت برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته بصیرت و هفته مقاومت برگزار می‌شود

شیراز - مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته بصیرت یادآور حماسه ۹ دی و هفته مقاومت یادگاری از سردار گرانقدر اسلام حاج قاسم سلیمانی در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه کتابخوانی با محوریت دو کتاب «شرح ماجرا» و کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» به مناسبت هفته بصیرت و هفته مقاومت به همت آستان مقدس سید علاء الدین حسین برگزار می‌شود.

کتاب «شرح ماجرا» مروری است بر دیدگاه‌های حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدّظلّه‌العالی) پیرامون فتنه سال ۱۳۸۸ که با همکاری غرفه کتب تألیفات رهبری واقع در آستان قدس حسینی برگزار می‌گردد.

کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» نیز شرح زندگی مردی است از دل روستایی دور افتاده در کرمان که چند دوره از زندگی ساده و کوتاهش را روایت کرده که به قلم و خط سرباز وطن به تحریر درآمده است تا آنان که این سردار بزرگ و واقعی که خود را سرباز وطن نامید را فقط با لباس نظامی دیدند؛ بهتر است بدانند که چگونه پرورش یافته است.

این رویداد فرهنگی نیز با همکاری کتابخانه آیت الله سید عبدالله زبرجد (ره) واقع در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین علیه‌السلام برگزار می‌شود.

ثبت‌نام در این دو مسابقه آغاز شده و تا ۲۸ دی ماه با ارسال پیام در ایتا به Sharifizadeh00@ خواهد بود و زمان شروع آزمون نیز ۲۹ و ۳۰ دی ماه، زمان اعلام نتایج نیز ۲ بهمن ماه مصادف با جشن میلاد امام جواد علیه‌السلام و زمان اهدا جوایز نیز ۵ بهمن ماه مصادف با جشن میلاد امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام خواهد بود.

کد مطلب 5984065

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