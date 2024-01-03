ورود به بورس از طریق صندوق پوشش ریسک

به گزارش خبرنگار مهر محمود گودرزی مدیر عامل بورس تهران در یک نشست خبری با بیان اینکه تصمیم گرفتیم تا یک بازه زمانی را صرف نگاه داخل کنیم گفت: درگیری‌های مختلف مانند پروژه‌های ساختمانی در بورس تهران داشتیم، قدم‌های اساسی برای، مشکل ساختمان و پایان کار شهرداری برداشتیم.

گودرزی افزود: انتظار داریم با تأمین مالی بتوانیم قدم‌های خوبی را برداریم.

گودرزی اضافه کرد: ممکن است مطرح شود که چرا عرضه اولیه نسبت به فرابورس کمتر است، این به علت سایزهای بزرگ شرکت‌ها بود. اما با تغییر رویه شرکت‌های متوسط نیز وارد بورس تهران شدند.

مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه هلدینگ شستان که از هلدینگ های وزارت دفاع است در آینده نزدیک در بورس تهران عرضه اولیه خواهند شد، چند عرضه اولیه دیگر هم در صف ورود به بورس تهران هستند، میزان این عرضه اولیه‌ها بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است که در شرایط فعلی بازار امکان ندارد این عرضه اولیه‌ها اجرایی شود اما به محض قدرت گرفتن بازار سرمایه و افزایش ارزش معاملات عرضه اولیه اجرایی خواهد شد.

گودرزی با اشاره به تغییرات سایت بورس تهران گفت: این سایت به دنبال ارتباط گیری با فعالان بازار سرمایه است و با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای، تعاملی بودن به صورت چشمگیری بهبود یافته و حتی سامانه‌های مربوط به تالارهای منطقه‌ای در سایت بورس تهران اجرایی خواهد شد و تمام اطلاعات به صورت مرکز داده در یک جا جمع خواهد شد.

مدیرعامل بورس تهران افزود: تابلوی جدیدی را در بازار دوم ایجاد کردیم، قرار شده که تمام شرکت‌هایی که مشمول تعلیق شده‌اند در این تابلو نمایش داده شوند، بازار جدیدی هم در بورس تهران ایجاد خواهد شد، این بازار سرمایه گذاران حرفه‌ای است و پروژه‌های خاص در آن بازار تأمین مالی خواهند شد، اولین تأمین مالی هم انجام شده و در سال آینده از آن افتتاح خواهد شد.

گودرزی درباره صندوق پوشش ریسک گفت: هدف اساسی صندوق پوشش ریسک این است که علاقه مندان بازار مشتقه و اختیار معامله بتوانند با صندوق پوشش ریسک با مدیریت حرفه‌ای ها وارد بازارهای مشتقه شوند، مدیران این صندوق‌ها قرار است با پرتفوی بیشتر ابزار نوین، این صندوق را فعال کنند.

مدیرعامل بورس تهران افزود: ۲۲ تالار منطقه‌ای داریم که املاک و دارایی‌های متعدد داریم، اخذ پایان کار ساختمان سعادت آباد به دنبال رفع مشکلات است و با خرید زمین برای ایجاد پارکینگ جدید بوده و بعد از آن شرکت می‌تواند تجدید ارزیابی داشته باشد.

گودرزی بیان کرد: طبق دستورالعمل سهام پروژه، هر شرکتی که ۲۰ درصد پیشرفت داشته باشد می‌تواند از بورس تأمین مالی شوند، برای سخت گیری منافع سهامداران رویه را با شرکت‌های رتبه بندی و سطح ریسک اعلام کرده و شرکت تأمین سرمایه باید با مفروضات شرکت رتبه بندی و شرکت مهندسی نظر تأمین مالی و ریسک‌های آن را پوشش دهد.

وی گفت: در حال حاضر یک شرکت برای دیتای سنتر صداوسیما در فرآیند پذیرش برای تأمین مالی هستند که اگر بتوانند موافقت هیأت پذیرش را جلب کنند، تأمین مالی می‌شوند.

به گفته این مقام مسؤول قرار است سال آینده همراه با نمایشگاه اینوکس، اجلاسی را در کیش برگزار کنیم و تأمین مالی را در نمایشگاه عمق بیشتری بدهیم.