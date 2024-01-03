جزییات اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودرو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد.
در مصوبه جدید آمده است: پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از ۱۰ ماه، بررسیهای صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان میدهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیمگری این بازار صورت پذیرد.
بررسی مجدد شاخصهای سنجش تمرکز در این بازار نشان میدهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیتهایی که برخی قوانین (همچون ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.۹.۹) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کردهاند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شدهاند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساختهاند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعدهگذاری برای کشف قیمت منصفانه است.
شورای رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۲ خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد:
۱. قسمت پایانی بند (۳-۱) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح میشود.
«.... که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود و به وزارت صمت اعلام میشود. وزارت صمت قیمتها را به خودروسازان ابلاغ میکند و این قیمتها برای عرضهکننده خودرو لازم الاجراست.»
۲. متن زیر به عنوان «تبصره ۲» به ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح میشود:
«تبصره ۲: مشمولین ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱.۹.۹، مشمول این ماده نیستند.»
۳. بند (۵) ماده (۵) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح میشود:
«عرضهکنندگان خودرو مکلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضهکنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»
۴. متن زیر به عنوان ماده (۷) به دستورالعمل اضافه میشود.
«وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
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