قیمت جدید خودرو محاسبه شد/ وزارت صمت مسوول اعلام قیمت ها

به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتاً روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شورای رقابت رسماً اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.

در نهایت ۲۰ فروردین ماه و پس از چند روز کشمکش بین شورای رقابت و وزارت صمت، قیمت‌های جدید اعلام شد. مجدد در ۲۶ مهر ماه سال گذشته شورای رقابت قیمت جدید ۸ محصول ایران خودرو را که از سوی وزارت صمت به عنوان خودروهای جدید و ارتقایافته معرفی شده بودند، اعلام کرد. بنابراین با توجه به اینکه در مهر ماه صرفاً قیمت ۸ خودروی جدید اعلام شد، باید گفت که از فروردین ماه پارسال تاکنون قیمت خودرو در کارخانه تقریباً ثابت مانده است.

در این بین از هفته‌های پیش زمزمه‌های افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به گوش می‌رسید که در این راستا پی گیری های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شده است تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به عنوان تنظیم گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت در این مدت به دلایلی همچون برنامه ریزی برای افزایش عرضه و … هنوز نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام نکرده است.

امروز نیز قرار بود جلسه‌ای در شورای رقابت با حضور وزیر صمت به منظور بررسی بازار خودرو برگزار شود که به دلیل تداخل برنامه‌های وزیر، این جلسه لغو شد. به نظر می‌رسد جلسه امروز قرار بود در خصوص چرایی عدم اعلام قیمت‌های جدید برگزار شود.