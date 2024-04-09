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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۹

قیمت جدید خودرو محاسبه شد/ وزارت صمت مسوول اعلام قیمت ها

قیمت جدید خودرو محاسبه شد/ وزارت صمت مسوول اعلام قیمت ها

پی گیری های مهر حکایت از آن دارد که قیمت های جدید خودرو پیش از عید نوروز محاسبه و به وزارت صمت ارسال شده اما وزارتخانه هنوز نسبت به اعلام قیمت های جدید اقدام نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتاً روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شورای رقابت رسماً اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.

در نهایت ۲۰ فروردین ماه و پس از چند روز کشمکش بین شورای رقابت و وزارت صمت، قیمت‌های جدید اعلام شد. مجدد در ۲۶ مهر ماه سال گذشته شورای رقابت قیمت جدید ۸ محصول ایران خودرو را که از سوی وزارت صمت به عنوان خودروهای جدید و ارتقایافته معرفی شده بودند، اعلام کرد. بنابراین با توجه به اینکه در مهر ماه صرفاً قیمت ۸ خودروی جدید اعلام شد، باید گفت که از فروردین ماه پارسال تاکنون قیمت خودرو در کارخانه تقریباً ثابت مانده است.

در این بین از هفته‌های پیش زمزمه‌های افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به گوش می‌رسید که در این راستا پی گیری های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شده است تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به عنوان تنظیم گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت در این مدت به دلایلی همچون برنامه ریزی برای افزایش عرضه و … هنوز نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام نکرده است.

امروز نیز قرار بود جلسه‌ای در شورای رقابت با حضور وزیر صمت به منظور بررسی بازار خودرو برگزار شود که به دلیل تداخل برنامه‌های وزیر، این جلسه لغو شد. به نظر می‌رسد جلسه امروز قرار بود در خصوص چرایی عدم اعلام قیمت‌های جدید برگزار شود.

کد مطلب 6074022
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      65 1
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      خدا وزارت صنعت و شورای رقابت رو نابود کنه
    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      28 0
      پاسخ
      واردات خودرو یعنی قانونی که توسط نمایندگان تصویب شده ولی دولت اجرا نمیکنه. این مشکل را کی باید حل کنه
    • فاضل قاسمی IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      41 0
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      خدا لعنت کنه ایران خودرو و سایپا رو
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      24 0
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      لعنت ونفرین خدا بر مدیران ومسئولینی که دائم بفکر خالی کردن جیب وضربه زدن به سفره زندگی مردم هستند.
    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      30 1
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      هی گران وگران تر پیش بسوی اسلام ناب محمدی!!!!!!!!
    • رستم IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      11 4
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      گران کنید هنوز ماشین ها خیلی ارزونه مردم باید یاد بگیرند کارگری کنند پول مفت به کسی ندین
    • نامشخص IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      13 0
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      به جا گرون کردن یه برنامه فروش بزار
    • ناشناس IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
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      علی ابادی چکارش به وزارت صمت خداروکیل صحبت کردن بلد نیست یک مرتبه کسی این اقارو در هیچ مصاحبه ایی ندیده وزیر قبل فاطمی امین یه کارایی در زمینه خودرو داشت انجام می داد بلافاصله استیضاح شد فقط کسی رو می خوان مردم رو نابود کنه
    • م.ج FR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      منظورتان گاری های داخلی ست؟😂🤣
    • مردم چقدر درآمد دارند خودرو افزایش میدید IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
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      مردم معمولی توان خرید مازاد وسایل منزل ندارن چه خواسته خودرو بیشتر مبلغ خرید کنند نگاهی به کارمند کنید حقوق سالانه این افزایش به صلاح نیست چون هم بازار آشوب می‌کنه هم مردم توان خرید خودرو رجوع به مدل پایینتر خودرو در بازار میکنند و از جمله کسانیکه نصف مبلغ خودرو بدون سود مشارکت یک سال پرداخت کردن جل
    • عباس جباری فرزامی IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ادامه وارابه مرگ رابه مردم می‌فروشند ومنت هم سرمردم این مملکت که هزاران شهید وجانباز آزاده وایثارگر به این نظام داده چرا این خودرو بی کیفیت را میخرید نخرید تحریم کنید این خودرو سازها را هم خودرو بی کیفیت دست مردم میدم وهم منت می‌گذارند وهم هر ماه خودرو را گران می‌کنند از پارسال تا الان خودرو سه براب
    • عباس جباری فرزامی IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ادامه برابر گران کردن الان هم باز شورای رقابت دست به کارشده خودرو خارجی را مسئولین ازادکنندتا این خودرو سازها خجالت بکشند تا بلکه کیفیت خودرو را بالا ببرند ومردم خودرو خوب درشان این مردم تولید کنند وبا قیمت خوب ومناسب بدهند به مردم چرا ضرر خودرو سازها که مسئولین اش حقوقهای نجومی می‌گیرند مردم بدهند
    • عباس جباری فرزامی IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ادامه لعنت براین کسانیکه به فکر مردم نیستند تورابخدا مسئولین چشمشان گوششان را بازکنند چرا واردات خودرو را ازادنمیکنید تا ببینید که مردم به این خودروهای بی کیفیت نگاه هم نمی‌کنند باعث اش شماهستین باید فردای قیامت به کسانیکه بدون دلیل از بین می‌روند تواین تصادفات باید جوابگو باشند والسلام
    • امین IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      مشخص هست نیاز به تصمیم و توضیح و خبر ندارد همه میدانند هر روز گرانتر از دیروز پارسال تا الان دو یا سه برابر شده قیمت خودرو ولی متاسفانه خیلی پر رو و بی حیا هستند
    • رضا IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      امیدوارم مسیولین کرمان موتور مبالغ اضافه ای که ازمردم بدبخت گرفتن همش رادر بیمارستانهاومطبها خرج کنند.
    • مهدی IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      حقمونه وقتی سایت باز میشه ۵دیقه بعد سایت پر میشه ملومه اینا گرون میکنن ازماست که برماست خاک بر سرما ملت همیشه بیمار در صف گوشتو مرغ الانم صف ماشین زود پر میشه سایت باز نشده بسته میشه

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