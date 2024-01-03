«تار و تاریخ» میدیا فرج نژاد به کلیسای سن استپانوس رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه «تار و تاریخ»، «بی تو شکسته‌ایم» نامِ تازه‌ترین تابلوموزیکال از پروژه «تار و تاریخ» است. این اثر به آهنگسازی میدیا فرج‌نژاد ساخته شده که با آواز رادمهر علیپور و نوازندگی قارمون حجت مبذول همراه شده است. همچنین شعر این آهنگ از سروده‌های علیرضا کلیایی است.

میدیا فرج‌نژاد آهنگساز و طراح پروژه «تار و تاریخ» در یادداشتی درباره اثرِ «بی تو شکسته‌ایم» نوشته است:

«ما و ارامنه دوستی و محبتی دیرینه داریم، هر زمان که با هموطنان ارمنی همنشین شده‌ام جز محبت و رفاقت از ایشان ندیدم.برایم مهم بود که هم شعر و هم موسیقی بتواند روایتگر پیوند صحیح مضمون و فُرم باشد، بین باورهای مشترک و حس عمیق دوستی‌مان با موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی منطقه جلفا.»

«بی تو شکسته‌ایم» را پویا پایور میکس و مسترینگ کرده و ضبط آن در استودیو ۵۴ انجام شده است.

کارگردانی، تدوین و تصویرِ این اثر کاری از مرتضی حاج محمدی است. نشر بین‌المللی این آهنگ هم برعهده موسسه فرهنگی هنری نغمه‌سازان دلنشین است.

پروژه «تار و تاریخ» حدود دو سال است که کار خود را با تمرکز بر ساخت قطعاتی برای بناهای تاریخی ایران آغاز کرده است. در این پروژه تا کنون حدود ۲۰۰ تن از هنرمندان سراسر کشورمان حضور داشته‌اند.