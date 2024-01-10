«تار و تاریخ» به قلعه «گردن» گیلان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه «تار و تاریخ»، «چشمان جادو» نامِ تازه‌ترین تابلوموزیکال از پروژه «تار و تاریخ» است. این اثر به آهنگسازی میدیا فرج‌نژاد ساخته شده و با آواز آرین رسولی و نوازندگی هادی فتوحی همراه شده است. همچنین شعر این آهنگ از سروده‌های داوود خانی خلیفه است.

میدیا فرج‌نژاد آهنگساز و طراح پروژه «تار و تاریخ» در بخشی از یادداشت خود درباره اثرِ «بی تو شکسته‌ایم» نوشته است:

«بر بلندای منطقه رحیم آبادِ گیلان، «قلعه گردن» واقع شده و قدمت این قلعه به دوره تیموری (حدود ۷۰۰ سال پیش) منتسب است. در محدوده یک‌صدمتری «قلعه گردن» بقایای آثار باستانی با قدمت بیش از سه هزار و ۵۰۰ سال کشف شده که نبود آثار تمدنی در گیلان (کاسپیان، کادوسیان) پیش از اسلام را نقض و زیست انسان در دوره‌های مختلف تاریخی از جمله در هزاره اول قبل از میلاد در جلگه گیلان را اثبات می‌کند.

و اما ... چنین بنای مهمی که منطقه پیرامونی‌اش، این‌قدر خاص و پر اهمیت است این روزها محل جولان زمین‌خواری است. تا چشم کار می‌کند شما می‌بینید که دارند کوه‌ها را برای ساخت ویلا صاف می‌کنند و زمین‌های زراعی مسکونی می‌شود!

طبیعت زیبای گیلان به سرعت در حال تخریب است و با ایجاد انفجار و استفاده از ماشین آلات سنگین برای صاف کردن کوه‌ها قطعا به باقی مانده قلعه و تمدن پیرامونش خسارات جبران ناپذیری زده می‌شود. [...] خواهش می‌کنم از خبرنگاران حوزه‌های مرتبط تا با تمرکز روی این موضوع اطلاع رسانی کنید، حتی اگر تاثیر کمی داشته باشد بهتر از بی‌تاثیر بودن است.پس تلاش‌مان این بود که زیبایی‌های بی‌نظیر رودسر و قلعه را در قاب صدا و تصویر برای‌تان روایت کنیم و مثل بیشتر مواقع سراغ زبان مردم آن منطقه رفتم. غزلی گیلکی که فوق العاده شنیدنی است.»

«چشمان جادو» را پویا پایور میکس و مسترینگ کرده و ضبط آن در استودیو ۵۴ انجام شده است. ضمن این‌که کارگردانی، تدوین و تصویرِ این اثر کاری از مرتضی حاج‌محمدی است. نشر بین‌المللی این آهنگ هم برعهده موسسه فرهنگی هنری «نغمه‌سازان دلنشین» است.

پروژه «تار و تاریخ» حدود ۲ سال است که کار خود را با تمرکز بر ساخت قطعاتی برای بناهای تاریخی ایران آغاز کرده است. در این پروژه تا کنون حدود ۲۰۰ تن از هنرمندان سراسر کشورمان حضور داشته‌اند.