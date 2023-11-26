پروژه «تار و تاریخ» به ارگ بم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، آهنگ «رنج نامه» اثرِی به آهنگسازی میدیا فرج نژاد در قالب پروژه «تار و تاریخ» با سروده‌ای از علیرضا کلیایی است.

آواز این قطعه را بهمن جهانسوز خوانده و امیرحسین مومنی در آن عود نواخته و امید مقیمی‌نژاد هم نوازنده ضرب زورخانه است.

میکس و مسترینگ این اثر را پویا پایور و کارگردانی و تدوینِ این اثر را مرتضی حاج‌محمدی انجام داده است.

تابلو موزیکال در پروژه‌های مختلف تعاریف متفاوتی دارد اما در پروژه‌ «تار و تاریخ» براساس پدیده‌ای مانند یک بنا، یا تاریخ یک منطقه در نقطه‌ای مشخص، موسیقی ساخته می‌شود تا روایت‌گر آن بنا یا روایتگر بخش مشخصی از تاریخ به زبان موسیقی باشد.