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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۹

به آهنگسازی میدیا فرج نژاد؛

پروژه «تار و تاریخ» به ارگ بم رسید

پروژه «تار و تاریخ» به ارگ بم رسید

تابلو موزیکال «رنج نامه» اثری از مجموعه «تار و تاریخ» به آهنگسازی میدیا فرج نژاد است که در ارگ بم ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، آهنگ «رنج نامه» اثرِی به آهنگسازی میدیا فرج نژاد در قالب پروژه «تار و تاریخ» با سروده‌ای از علیرضا کلیایی است.

آواز این قطعه را بهمن جهانسوز خوانده و امیرحسین مومنی در آن عود نواخته و امید مقیمی‌نژاد هم نوازنده ضرب زورخانه است.

میکس و مسترینگ این اثر را پویا پایور و کارگردانی و تدوینِ این اثر را مرتضی حاج‌محمدی انجام داده است.

تابلو موزیکال در پروژه‌های مختلف تعاریف متفاوتی دارد اما در پروژه‌ «تار و تاریخ» براساس پدیده‌ای مانند یک بنا، یا تاریخ یک منطقه در نقطه‌ای مشخص، موسیقی ساخته می‌شود تا روایت‌گر آن بنا یا روایتگر بخش مشخصی از تاریخ به زبان موسیقی باشد.

کد مطلب 5950552
علیرضا سعیدی

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