به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شب گذشته تماس تلفنی طولانی مدتی را با یحیی گل محمدی برای بازگشت او به نیمکت سرخپوشان داشت.

گفت و گوی تلفنی مدیرعامل سرخپوشان با گل محمدی بیشتر از اینکه درباره دلایل استعفای سرمربی تیم باشد با درخواست‌های مکرر درویش مبنی بر بازگشت گل محمدی و اعلام برنامه او برای نیم فصل همراه بود.

با این حال گل محمدی به درویش اعلام کرده است دیگر کشش شرایط موجود را ندارد و نمی‌خواهد در چنین وضعیتی کارش را ادامه دهد.

مدیرعامل پرسپولیس پس از اینکه اصرارهای گل محمدی برای استعفا را شنید خواهان جلسه حضوری با سرمربی تیم شد که با پاسخ مثبت گل محمدی روبرو شد. بنابراین احتمال دارد هر دو نفر با حضور تنی چند از اعضای هیأت مدیره باشگاه عصر امروز چهارشنبه یا ظهر فردا پنجشنبه جلسه داشته باشند.

همچنین گل محمدی قرار است با وکیل قانونی خود و همچنین استعفای کتبی در این نشست حاضر شود که نشان می‌دهد سرمربی پرسپولیس روی تصمیم خود اصرار دارد.