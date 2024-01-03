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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۸

چرا ۱۹ تن طلا به کشور وارد شد؟

چرا ۱۹ تن طلا به کشور وارد شد؟

وزیر اقتصاد گفت: واردات ۱۹ تن طلا طی ۹ ماهه امسال نشان می دهد که استفاده از روش‌های متعدد در حوزه انتقالات ارزی و فلزات گرانبها موثر واقع شده و اعتماد به جریان رسمی تجارت کشور برگشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیأت دولت در مورد برنامه‌های تشویقی برای جذب سرمایه گذار خارجی در کشور اظهار کرد: مجموعاً تدابیری که برای ایجاد اعتماد به سرمایه گذار خارجی به ویژه کشورهای همسایه که ما با آنها ساده‌تر و کم هزینه تر امکان انتقالات پولی، مالی و ارزی داریم فراهم شده و این تسهیلات کم سابقه است. برای سرمایه گذاری بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار به بالا تمام مزیت‌ها را از جمله اقامت و غیره را در قانون لحاظ کردیم.

وی افزود: امکان اینکه سرمایه گذاران بتوانند از طریق نرخ‌های ارز بالاتری، تسویه و بازگشت سرمایه گذاری خارجی خود را انجام دهند توسط بانک مرکزی انجام شده تا بتوان از روش‌های متعدد نقل و انتقال همانند طلا و فلزات گرانبها استفاده شود.

خاندوزی تصریح کرد: خبری که از جهت اثر بخش بودن این موضوع دارم این است که طبق آمار گمرک ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۹ تن طلا به صورت رسمی وارد کشور شده که این عدد در ۹ ماه سال قبل عددی نزدیک به صفر و بسیار کم بوده و نشان می‌دهد که تسهیلات در حوزه انتقالات ارزی و فلزات گرانبها به ویژه با کشورهای همسایه که در قانون پیش بینی شده و دولت آن را مصوب کرده است مؤثر بوده و اعتماد به جریان رسمی تجارت به کشور برگشته است.

کد مطلب 5984566
سمیه رسولی

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    نظرات

    • AE ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
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      پاسخ
      با سلام آقای خاندوزی قولی که داده بودید برای مددجویان بدون سهام عدالت این بود چرا واریز نشد؟مگه نکفتید قرار بود سهام عدالت جاماندکان بهزیستی و کمیته امداد ۱۰میلیون برای اونایی که تحت پوشش هستند و سهام عدالت ندارند واریز شود و عیدی مددجویان کلا قطع شده چرا؟ انگارنه انگار تنها فقط وعده بیش نبود تا عمل

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