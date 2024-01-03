اشتباه بزرگ داور باعث باخت نساجی شد

به گزارش خبرنگار مهر، لوکاس آلکاراز عصر امروز چهارشنبه بعد از شکست یک بر صفر مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: اول از همه بابت برد به تیم فولاد تبریک میگویم. در ۱۵ دقیقه اول بازی را متعادل شروع کردیم و اشتباه بزرگ داوری باعث شد که فولاد به گل برسد.
وی افزود: من متوجه این موضوع نمیشوم چون گل کاملاً آفساید بود. بعد از آن لحظه هر اتفاقی که در بازی رخ داد یک مانع سر راه تیم ما قرار داد و یک جور بازی علیه ما برگشت. منظورم این است که ۲ بازیکنمان مصدوم شدند و قائد رحمتی هم که اخراج شد
آلکاراز عنوان کرد: در حالی که در جریان بازی سعی میکردیم فشار بیاوریم تا گل مساوی را بزنیم تیم ما ۹ نفره مجبور شد بازی کند و در این شرایط یعنی داشتن ۲ مصدوم و اخراج مشکوک بازیکن ما ادامه دادن بازی خیلی سخت شد.
سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران گفت: فولاد هم فوتبال خوبی ارائه کرد و سعی کرد در ضد حملات کار کند. البته دوست داشتم این بازی را در شرایط متفاوتی میدیدیم و اتفاقات علیه تیم ما رقم نمیخورد آن موقع میدیدیم که این بازی چگونه پیش میرفت.
آلکاراز ادامه داد: وقتی ما ۵-۶ جلسه تمرینی را با تیم پشتسر گذاشتیم، هفت بازیکن مصدوم داشتیم اکنون ۹ بازیکن مصدوم داریم و این کار را برای ما سخت میکند.
وی افزود: وقتی تیمی به جز لیگ در مسابقات آسیایی هم شرکت میکند باید تاوانش را پرداخت کند. وقتی بازیکنان ماهها در ترکیب اصلی بازی کردهاند این مصدومیتها اتفاق میافتد. دوست نداریم بهانه بیاوریم. اما ما چندین بازیکن مصدوم داریم. با این همه مصدوم انتخاب ۱۱ بازیکن هم سخت است.
نظر شما