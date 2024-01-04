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۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

در پی حمله تروریستی به زائرین گلزار شهدای کرمان صورت گرفت؛

پیام تسلیت سران کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی به رییسی

پیام تسلیت سران کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی به رییسی

سران کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی ضمن محکومیت حمله تروریستی به زائرین گلزار شهدای کرمان، جانباختن تعدادی از هموطنان‌مان در این حمله تروریستی را به رییس جمهور و ملت ایران تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله تروریستی به زائرین گلزار شهدای کرمان که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان‌مان شد، سران کشورهای جهان و همچنین سازمان‌های بین‌المللی در پیام‌هایی جداگانه به سید ابراهیم رییسی، ضمن تسلیت و ابراز همدردی با دولت و ملت ایران، این اقدام جنایتکارانه و تروریستی را محکوم کردند.

رؤسای جمهور روسیه، چین، ترکیه، تاجیکستان، نیکاراگوئه، بلاروس، کوبا، عراق، نخست وزیران عراق، ارمنستان، مالزی، رییس شورای ریاست جمهوری لیبی، هیأت دولت‌های مکزیک و برزیل، دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از جمله کشورها و سازمان‌های بین‌المللی هستند که با ارسال پیام‌های تسلیت و همدردی با دولت و ملت ایران، این جنایت تروریستی را محکوم کردند.

کد مطلب 5985415
رامین عبداله شاهی

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