به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله تروریستی به زائرین گلزار شهدای کرمان که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان‌مان شد، سران کشورهای جهان و همچنین سازمان‌های بین‌المللی در پیام‌هایی جداگانه به سید ابراهیم رییسی، ضمن تسلیت و ابراز همدردی با دولت و ملت ایران، این اقدام جنایتکارانه و تروریستی را محکوم کردند.

رؤسای جمهور روسیه، چین، ترکیه، تاجیکستان، نیکاراگوئه، بلاروس، کوبا، عراق، نخست وزیران عراق، ارمنستان، مالزی، رییس شورای ریاست جمهوری لیبی، هیأت دولت‌های مکزیک و برزیل، دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از جمله کشورها و سازمان‌های بین‌المللی هستند که با ارسال پیام‌های تسلیت و همدردی با دولت و ملت ایران، این جنایت تروریستی را محکوم کردند.