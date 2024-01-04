حادثه تروریستی کرمان نشانه شکست هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر ظهر پنج شنبه در ادامه برنامههای سفر خود در جمع مردم عزادار در گلزار شهدای کرمان حضور یافت و ضمن تقدیر از شجاعت و روحیه بالای مردمان این دیار، اظهار داشت: دشمنان از مردم ایران بغض دارند و اگر در حال انتقام گیری هستند، به دلیل از دست رفتن هیمنه شأن در عملیات طوفان الاقصی است.
وی زائرین مزار شهید سلیمانی را تقویت کنندگان فرهنگ مقاومت دانست و افزود: دشمنان ما با این فرهنگ مشکل دارند چراکه تنها اسلحهای که قابل تقابل نیست، همین روحیه جهاد و شهادت و فرهنگ مقاومت است.
وی با اشاره به پیام تسلیت مقام معظم رهبری پس از این حادثه، خاطرنشان ساخت: ایشان میگویند سربازان شهید سلیمانی انتقام قاطع را خواهند گرفت. الان هم به حول و قوه الهی سختترین پاسخ داده خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی است و باید این جنایت بزدلانه پاسخ داده شود.
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