۵۲ درصد واجدین شرایط تأیید صلاحیت شدند/ ۳ روز فرصت اعتراض

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در برنامه صف اول گفت: مهلت ۵۰ روزه بررسی هیأت‌های نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات امروز به پایان رسید و نتایج به وزارت کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: سه روز فرصت اعتراض وجود دارد که افرادی که تأیید صلاحیت نشده‌اند می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند. بعد از آن نیز شورای نگهبان ۳۰ روز فرصت دارد که فرایند را انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: یک میلیون و ۷۵۰ سند را در این مقطع مورد بررسی قرار دادیم و بیش از ۲۱ هزار نفر واجد شرایط ثبت نام بودند که صلاحیت آنها مورد بررسی و حدود ۱۱ هزار نفر صلاحیت آنها مورد تأیید قرار گرفت که این عدد دو برابر تأیید صلاحیت‌های در انتخابات مجلس قبل است یعنی نسبت تأیید صلاحیت‌ها بیش از ۵۲ درصد بوده که این عدد دو برابر دوره گذشته از جهت تعداد است و به ازای هر کرسی ۳۸ نفر با هم رقابت خواهند کرد.

۳۸ نفر به ازای هر کرسی با هم رقابت خواهند کرد

طحان نظیف با اشاره به موضوع تأیید صلاحیت گفت: ما کشوری هستیم که تعداد داوطلبان شرکت کننده در انتخابات مجلس در آن بالاست و همانگونه که گفتم به ازای هر کرسی ۳۸ نفر با هم رقابت خواهند کرد. ما مقید به قانون هستیم و این حساسیت در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته است اما قانون جدید به کمک شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت آمد البته به نفع داوطلبان نیز هست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تأیید صلاحیت‌های این دوره از اقشار مختلف مردم با تخصص‌های گوناگون هستند. در بین تاییدی‌ها، بیش از ۸۰۰ نفر استاد دانشگاه، بیش از ۱۵۰ نفر پزشک و کادر درمان، ۱۳۰۰ نفر فرهنگی، ۲۰۰ نفر از وکلا و قضات حضور دارند. بیش از ۴۰۰ نفر دهه هفتادی و ۳۷۰۰ نفر دهه شصت هستند. بیش از ۳ برابر تعداد کرسی‌های مجلس از بانوان تأیید صلاحیت شدند که این افراد میتوانن مجلس جوانی را تشکیل دهند.

۵۲ درصد واجدین شرایط تأیید صلاحیت شدند

وی ادامه داد: بیش از ۲۱ هزار پرونده از واجدین شرایط در هیأت‌های نظارت مورد بررسی قرار گرفت که بیش از ۵۲ درصد واجدین شرایط تأیید صلاحیت شدند.

طحان نظیف گفت: زمان دقیق اعتراض داوطلبان عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت شده از ۱۷ تا ۱۹ دی ماه است که داوطلبان فرصت دارند شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: بیش از ۴ هزار نفر از داوطلبان در تهران و هیأت‌های نظارت استانی دعوت شدند تا ابهامات و نکات آن‌ها شنیده شود.

۲۶ نماینده فعلی تأیید صلاحیت نشدند

سخنگوی شورای نگهبان گفت :۲۶ نفر از نمایندگان فعلی مجلس از میان ۲۷۵ نماینده‌ای که برای شرکت در انتخابات پیش رو ثبت نام کرده‌اند تا این مرحله تأیید صلاحیت نشده‌اند که این میزان نسبت به دوره قبل که ۹۰ نفر بود که البته پس از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان این تعداد به ۷۳ نفر کاهش پیدا کرد، این تعداد در این دوره کاهش قابل توجه‌ای داشته است. البته این افراد هم فرصت اعتراض دارند که ممکن است در شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند.

طحان نظیف در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکارهای پیش بینی شده برای تبلیغات داوطلبان اشاره کرد و گفت: مهم است که افراد فرصت برابر برای ارائه برنامه‌های خود داشته باشند که با برنامه‌های پیش بینی شده و قرار است صفحاتی از سوی صدا و سیما برای این موضوع مهم قرار بگیرد.

وی تبلیغات را فرصتی برای شناخت مردم از داوطلبان دانست و گفت: تخلفات در این حوزه هم توسط دستگاه‌های مسؤول مورد بررسی قرار می‌گیرند. ما یک شبکه ۳۰۰ هزار نفری ناظرین داریم که از اقشار مختلف جامعه این وظیفه مهم را انجام می‌دهند البته سامانه‌ای هم برای عموم مردم وجود دارد که از آن طریق تخلفات احتمالی را به ما گزارش کنند.

طحان نظیف با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات مجلس از جمله اعمال شفافیت مالی برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها گفت: قانون در رابطه با شفافیت مالی داوطلبان تاکید دارد که نامزدها از چه افرادی می‌توانند کمک مالی دریافت کنند و از چه کسانی نمی‌توانند کمکی دریافت کنند. به طور مثال داوطلبان نمی‌توانند از محکومان قضائی و اشخاص حقوقی همچون صاحبان هولدینگ‌های اقتصادی و شرکت‌ها و موسساتی که کار اقتصادی انجام می‌دهند و همچنین خارجی‌ها کمک مالی دریافت کنند.

وی درباره ضمانت‌های اجرایی برای تحقق شفافیت مالی نامزدها نیز خاطرنشان کرد: قانون ضمانت اجراهای خوبی هم پیش‌بینی کرده و علاوه بر مجازاتی که برای نامزدها در صورت تخطی از قانون در نظر گرفته شده، ضمانت‌های اجرایی همچون محرومیت از کاندیداتوری تا دو دوره در صورت اثبات تخلف نیز پیش‌بینی شده است. همچنین در بحث شفافیت مالی، محدودیت‌هایی نیز برای حامیان مالی نامزدها در نظر گرفته شده و هر فرد یا حزب سیاسی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد از کل هزینه‌های تبلیغاتی یک نامزد را متقبل شود.

داوطلبان موظف هستند در سامانه وزارت کشور هزینه‌هایی تبلیغات را ثبت کنند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: براساس قانون داوطلبان موظف هستند در سامانه‌ای که وزارت کشور پیش از این اعلام کرده، هزینه‌هایی که به عنوان تبلیغات انتخاباتی انجام می‌دهند را با جزئیات ثبت کنند تا این اطلاعات با تراکنش‌هایی که در حساب بانکی انتخاباتی آنها به ثبت رسیده، سنجیده می‌شود. البته در این رابطه وزارت کشور طبق فرآیندی که در قانون به آن اشاره شده، بر اساس سه معیارِ محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی‌ها در هر حوزه انتخابیه، سقف هزینه‌کردی را برای نامزدها معین خواهد کرد که البته این سقف باید به تصویب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز برسد که به داوطلبان ابلاغ می‌شود.

طحان نظیف گفت: افرادی که از نتایج این مرحله شکایت دارند، از روز یکشنبه با مراجعه به سامانه داوطلب به ثبت شکایت خود اقدام کنند.

وی درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: زمان اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز ۴ بهمن است که بعد از آن فرصت ثبت شکایت هم وجود دارد.