محمود کلهر در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم ملی گفت : اعتقاد دارم یکی از بهترین تیمهای ملی فوتبال را داریم که می‌توانند در جام ملتهای آسیا موفق باشند تیمی با بازیکنان پخته و با تجربه که هرکدام در تیم های باشگاهی خود یک وزنه محسوب می شوند و اگر به هماهنگی کامل برسند بطور حتم نتایج خوبی خواهند گرفت و حتی می توانیم به قهرمانی دست پیدا کنیم اگرچه حریفانی چون ژاپن، کره جنوبی و عربستان و استرالیا برای ما رقیبی سخت خواهند بود اما بازیکنان ما هم در لیگ‌های معتبر دنیا بازی می کنند و می توانند از تجربه خود در اروپا بهره برده تا بهترین عملکرد را داشته باشند.

کارشناس فوتبال در مورد انتقاداتی که از کادر فنی به خاطر میانگین سن بالای برخی بازیکنان مطرح می شود: برای رسیدن به قهرمانی نیاز به بازیکنان با تجربه است البته که بازیکنان جوان بسیار با انگیزه و پر انرژی هستند اما در این شرایط بازیکنان با تجربه کارایی بیشتری دارند، تیم ملی باید برای جام جهانی دست به جوان‌گرایی بزند چرا که تعدادی از بازیکنان تیم ملی بخاطر شرایط سنی هرگز به جام جهانی نخواهند رسید و نیاز است تعدادی جوان جایگزین پا به سن گذاشته ها شوند تا در اردوهای و بازیهای مقدماتی تجربه کسب کرده و آماده حضور در جام جهانی شوند.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: البته به نظرم کادر فنی تیم ملی می‌توانست به جای چند بازیکن که میانگین سنی بالایی دارند و به طور حتم نیمکت نشین خواهند شد بازیکنان جوان به ملت های آسیا ببرد تا با جو این تورنمنت ها آشنا شده و تجربه کسب کنند اما در مجموع هر مربی تفکرات و سلایق خودش را دارد که باید به آن احترام گذاشت ولی در پایان سرمربی است که باید در خصوص نتایج بدست آمده پاسخگو باشد

وی در خصوص تغییر نسل در تیم ملی گفت: با تغییر نسل در تیم ملی همه موافق هستند نباید بازیکنان جوان زیر سایه برخی بازیکنان سن بالا بمانند و وقتی که آنها هم سنشان بالا رفت از آنها استفاده کرد ،باید بعداز جام ملتهای آسیا تغییر نسل صورت بگیرد تا یک تیم ملی پر انرژی را برای جام جهانی آماده کنیم.

کلهر در پاسخ به این پرسش که چقدر امیدوار به موفقیت تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا هستید گفت: تیم ملی کار سختی در پیش دارد و باید با تیمهای پر قدرت آسیا که هرکدام با تدارک قوی به این جام می آیند رقابت کند. البته تیم ملی کشورمان بازیکنان بزرگی دارد که در اروپا بازی می کنند و می توانند بهترین عملکرد را در این تورنمنت داشته باشند ، قلعه نویی بهترین نفرات را دارد و با توجه به تجربه بالای سرمربی ، تیم ملی کشورمان می تواند موفق باشد.

وی در خصوص تفاوت کارلوس کی روش و مربیان داخلی گفت: ما با مربیان داخلی برای اولین بار به جام جهانی رفتیم و به قهرمانی در جام ملتهای آسیا هم دست پیدا کردیم حتی در پکن هم با علی پروین به قهرمانی رسیدیم. به اعتقاد من مربیان ایرانی شایستگی بالایی دارند و حتی از برخی مربیان خارجی هم بهتر هستند به شرطی که از آنها حمایت شود.

وی ادامه داد: کی روش ۸ سال در فوتبال ما بود اما نتوانست به قهرمانی برسد. با اینکه همه در خدمت او بودند و هر چه می خواست برایش فراهم شد ضمن اینکه پول هنگفتی دریافت کرد ولی هرگز جامی را لمس نکرد اما اگر تیم ملی ۸ سال به یک مربی داخلی سپرده می شد و نتیجه نمی گرفت او را نابود می‌کردند. الان وقت آن است که به قلعه نویی هم فرصت کافی داده شود تا بتواند با آرامش و دور از حاشیه تفکرات خود را در تیم ملی پیاده کند

کلهر ضمن دعوت بازیکنان به آرامش و دوری از حاشیه ها گفت: یکی از مشکلاتی که در تیم ملی وجود داشته تفکرات غیر حرفه ای برخی بازیکنان است که بی دلیل وارد حاشیه می‌شوند ، ۴ سال پیش بدلیل اشتباهات بچه گانه برخی بازیکنان به راحتی از جام ملتها حذف شدیم و نتوانستیم به فینال برسیم. بازیکنان باید آرامش خود را حفظ کنند از جنجال و بحث و جدل با داور و بازیکنان حریف خودداری کنند و حرکتی نکنند که باعث شود تیم وارد حاشیه شود.

این مربی فوتبال ادامه داد: نقش سرمربی هم بسیار تعیین کننده است یکی از دلایلی که کی روش موفق نبود این بود که خودش حاشیه را به بازیکنان منتقل می‌کرد و باعث جنجال می شد قلعه نویی باید کنار زمین آرامش داشته باشد و آن را به بازیکنان انتقال دهد تا تیم تمام تمرکزش برروی بازی باشد و بهترین نتیجه را کسب کند.

کارشناس فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: همه مردم ، پیشکسوتان و رسانه ها از تیم حمایت کنند ،فدراسیون و وزارت ورزش هم باید با تمام توان کنار تیم ملی باشند بازیکنان هم باید بدانند مردم نگران نتایج هستند و دوست دارند تیم ملی کشورشان موفق باشد بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم و از تیم حمایت کنیم اختلافات را کنار بگذاریم تا شاهد موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آسیا باشیم.